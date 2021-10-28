Транспортный налог вырастет в 2 раза: кто и сколько будет платить в Новосибирской области

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Журналисты Сиб.фм выяснили, владельцы каких автомобилей в Новосибирской области будут отдавать больше денег в казну из-за увеличения транспортного налога в 1,7 раза.

28 октября депутаты Законодательного собрания Новосибирской области утвердили в первом чтении повышение транспортного налога в регионе. Инициатива разработана членами правительства Новосибирской области с целью пополнить дорожный фонд для содержания региональных и муниципальных дорог.

Региональный министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, комментируя законопроект о ставке, который был единогласно поддержан членами правительства, напомнил, что в Новосибирской области транспортный налог не повышался 15 лет. По его словам, за это время «изменились ценовые реалии в экономике». При этом по сегодняшний день действующая ставка в регионе является самой низкой в сравнении с остальными субъектами Сибирского федерального округа.

Председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Майис Мамедов с уверенностью заявил, что законопроект о повышении транспортного налога будет принят в двух чтениях. Предполагается, что рассчитывать сбор по новым ставкам будут с 2023 года.

Майис Мамедов, комментируя повышение налога специально для журналистов Сиб.фм, отметил, что рост ставки заденет и его семейный бюджет, но ситуация требует пополнения дорожного фонда.

28 октября на очередной сессии Законодательного собрания повышение налога было принято в первом чтении: из 70 депутатов «за» проголосовал 51 парламентарий, 5 выступили – «против», 6 – воздержались, 8 не голосовали.