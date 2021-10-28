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общество

В Госдуме россиянам посоветовали в нерабочие дни «снять напряжение»

Фото В Госдуме россиянам посоветовали в нерабочие дни «снять напряжение»
Фото В Госдуме россиянам посоветовали в нерабочие дни «снять напряжение»

Фото с сайта pixabay.com

Россиянам в период нерабочих дней c 28 октября по 7 ноября лучше оставаться дома и общаться только с людьми, проживающими с ними в одном доме или квартире. Граждане страны за этот период смогут снять напряжение, посмотреть фильмы или почитать книги.

Об этом заявила в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Посидеть дома, пообщаться только с теми людьми, с которыми вы живёте в одной квартире, в одном доме. Почитать, посмотреть фильмы хорошие. И даже как-то отдохнуть, снять напряжение, под которым мы бесконечно находимся на протяжении почти полутора лет, —

отметила собеседница.

Она добавила, что считает необходимой всеобщую вакцинацию граждан России от COVID-19, однако сомневается в том, что её реально сделать обязательной.

Сегодня есть группы людей, которые обязаны вакцинироваться от COVID-19. Если они, согласно закону, не прививаются, тогда идут в отпуск без сохранения зарплаты до конца пандемического режима. Если главный санитарный врач какого-то региона сделает такое предписание, то все будут обязаны его выполнить. Страна большая, в разных регионах разная ситуация по COVID-19 в том числе. Поэтому президент [России Владимир Путин] и правительство отдали на откуп губернаторам решение данного вопроса, —

резюмировала Соломатина.

В период нерабочих дней в Москве будет приостановлена работа всех непродовольственных магазинов, заведений сферы услуг, а также кафе и ресторанов. Последние смогут продавать блюда только навынос.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предупредила, что в случае полного запрета на ночную работу для общепита и развлекательных площадок существует риск, что часть бизнеса будет вынуждена уйти в «подполье». По её мнению, решением данной проблемы стало бы проведение всех мероприятий в формате COVID-free.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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