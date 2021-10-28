Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Ленобласти 20-летнего парня отправили в психлечебницу после стрельбы из окна

Фото В Ленобласти 20-летнего парня отправили в психлечебницу после стрельбы из окна
Фото В Ленобласти 20-летнего парня отправили в психлечебницу после стрельбы из окна

Фото pixabay.com

В Санкт-Петербурге 20-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры.

В понедельник, 25 октября, неизвестный парень устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Вскоре сотрудники полиции смогли установить его личность. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В день стрельбы в полицию поступила информация об инциденте. Сообщалось, что на в Кировском районе Петербурга неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Стрелявшего грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 20-летний парень. К счастью, от его рук никто не пострадал, однако молодого человека передали врачам скоро психиатрической помощи.

Ранее по теме:

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

9375
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
8353
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
7408
Вкусовые сосочки и сосна в подарок – вспоминаем самые скандальные рекламы в Новосибирске
7384
Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы
7029
Школьника ударило током на трансформаторной будке под Новосибирском
6507
«Спутник Лайт» от штамма «дельта»: учёные дали реальную оценку эффективности вакцины
6427
Мэр Новосибирска Локоть опубликовал фото из палаты для больных COVID-19