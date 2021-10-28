В Ленобласти 20-летнего парня отправили в психлечебницу после стрельбы из окна

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В Санкт-Петербурге 20-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры.

В понедельник, 25 октября, неизвестный парень устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Вскоре сотрудники полиции смогли установить его личность. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В день стрельбы в полицию поступила информация об инциденте. Сообщалось, что на в Кировском районе Петербурга неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Стрелявшего грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 20-летний парень. К счастью, от его рук никто не пострадал, однако молодого человека передали врачам скоро психиатрической помощи.

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