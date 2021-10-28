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В Новосибирске суд оправдал обвиняемую в гибели 8-летней племянницы студентку

Фото В Новосибирске суд оправдал обвиняемую в гибели 8-летней племянницы студентку
Фото В Новосибирске суд оправдал обвиняемую в гибели 8-летней племянницы студентку

Новосибирский суд поставил точку в деле 20-летней студентки, которую обвиняли в гибели ее 8-летней племянницы.

Девочка погибла 1 января 2021 года. Тогда трагедия потрясла весь город. Дети катались на «ватрушках» с горки, их развернуло и отбросило на железное ограждение. Восьмилетняя девочка скончалась до приезда врачей «скорой». В причинении смерти по неосторожности обвинили ее тетю, 20-летнюю студентку.

Девушка воспитывала племянников вместо матери, которую лишили родительских прав. 1 января текущего года студентка взяла племянников – восьмилетнюю девочку и ее десятилетнего брата – и пошла с ними кататься на горнолыжном комплексе «Иня» на Ключ-Камышенском плато.

Однако вскоре веселое времяпрепровождение обернулось трагедией. Дети, скатываясь с горки на «ватрушке», врезались в железное ограждение. Мальчик выжил, а вот 8-летнюю девочку спасти не удалось. Она скончалась на месте от полученных травм.

Ее тетю обвинили в причинении смерти по неосторожности, на девушку завели уголовное дело. Потерпевшей признали бабушку погибшего ребенка.

Дети росли с опекуном – бабушкой, в их воспитании активно участвовала и молодая тетя. Мать детей лишили родительских прав.

Суд принял решение о примирении сторон, рассказал помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев. Лишение свободы теперь студентке не грозит, однако у нее останется судимость.

Ранее Сиб.фм писал, что известно о родственниках погибшей девочки. Журналисты выяснили, почему семья состояла на учете в отделе опеки.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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