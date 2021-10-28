В Новосибирске женщина травит соседей перцовым газом

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Жители многоквартирного дома на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска выразили недовольство поведением соседки. Они обвиняют женщину в том, что она травит их перцовым газом и портит имущество.

По словам новосибирцев, одна из жительниц многоэтажки ведет себя неадекватно. Соседи обвинили женщину в порче их имущества. По их словам, она заливает перцовый газ в квартиры через замочные скважины.

Жильцы дома рассказали журналистам, что женщина поджигает почтовые ящики, обмазывает стены и двери грязью, а также травит их перцовым газом, распыляя баллончики прямо в квартиры через замочные скважины.

Женщина живет в доме на Ударной почти 20 лет и все было хорошо, пока 3-4 месяца назад она не начала досаждать соседям. Один из жильцов рассказал, что видел, как соседка распыляет перцовый газ в замочные скважины. Кроме того, по словам новосибирцев, женщина стучит ночами по батареям и поджигает почтовые ящики. Однажды она разлила олифу в лифте и исписала его стены матом. Соседи пытались мирно решить вопрос со странным поведением соседки, однако в ответ на попытку поговорить женщина облила соседа газом.

В полиции вопрос с буйной соседкой решить не могут. Женщина отказывается открывать дверь полицейским, а возможности отправить ее на принудительное лечение у правоохранительных органов нет.

В полицейском главке Новосибирской области подтвердили, что заявления от жильцов дома на соседку поступали, сейчас ситуацию контролирует участковый.

Один из сотрудников ведомства объяснил, что полиция не может вмешаться, пока нет угрозы жизни и безопасности гражданам. Полицейский посоветовал жильцам дома написать коллективный иск в суд. Только так можно добиться помещения женщины в больницу.