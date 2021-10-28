В трёх районах Новосибирской области откроют ПЦР-лаборатории

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Минздрав Новосибирской области прорабатывает вопрос об открытии ПЦР-лабораторий в трёх районах, сообщила замглавы министерства Елена Аксёненко. Благодаря им удастся ускорить сроки выдачи результатов тестов на COVID-19.

В Новосибирской области работают над улучшением системы тестирования на COVID-19, рассказала 28 октября заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёненко в прямом эфире на сайте Сиб.фм. Абсолютно все лаборатории на территории области могут сделать тест в течение 24 часов, некоторые даже быстрее, отметила она.

«Но 24 часа начинают отсчитываться с момента доставки материала в лабораторию. И здесь не могу не отметить, что никто не отменял территориальную доступность. Некоторые районы иногда не каждый день привозят материалы в город», — пояснила замминистра.

В связи с этим в региональном Минздраве прорабатывают вопрос об открытии трёх ПЦР-лабораторий в районах области: на базе Тогучинской, Карасукской и Куйбышевской ЦРБ. Эти медучреждения выбраны с логистической точки зрения, предполагается, что благодаря им скорость выдачи тестов увеличится.

Напомним, о необходимости сокращения сроков выдачи результатов ПЦР-тестов на коронавирус ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства распорядился расширить охват населения тестированием на наличие COVID-19.