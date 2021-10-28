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В Новосибирске водитель Range Rover получил 5 лет колонии за сбитую насмерть женщину

Фото В Новосибирске водитель Range Rover получил 5 лет колонии за сбитую насмерть женщину
Фото В Новосибирске водитель Range Rover получил 5 лет колонии за сбитую насмерть женщину

Фото pixabay.com

Суд в Новосибирске 28 октября вынес приговор водителю внедорожника Range Rover, насмерть сбившему женщину на переходе в центре города 9 января 2021 года.

Центральный районный суд Новосибирска 28 октября приговорил 29-летнего Аюра Хайдакова, который 9 января 2021 года на внедорожнике Range Rover насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, к 5,5 годам колонии общего режима и лишил мужчину права управлять транспортом на 2,5 года.

Фото В Новосибирске водитель Range Rover получил 5 лет колонии за сбитую насмерть женщину 2

Помощник прокурора Центрального района Екатерина Кукченко рассказала, что сначала Хайдаков отказывался от показаний по делу, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, но впоследствии полностью признал вину. Также она уточнила, что обвинение запрашивало наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима и лишение права управления транспортом на 3 года.

Напомним, ранее Сиб.фм подробно писал о смертельном ДТП и о том, какие события ему предшествовали. Журналисты выяснили, что за несколько часов до трагедии Хайдаков был в ночном клубе, где познакомился с 21-летней Татьяной. Вместе с девушкой они выпивали, а затем решили уединиться и продолжить общение в другом месте. Где именно — неизвестно.

Женщину водитель Range Rover сбил на пешеходном переходе на пересечении Красного проспекта с улицей Орджоникидзе. Было установлено, что он ехал со значительным превышением скорости, а после ДТП скрылся. У погибшей остались два сына, их признали потерпевшими.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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