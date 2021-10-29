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Автокран насмерть сбил мужчину в Новосибирске

Фото Автокран насмерть сбил мужчину в Новосибирске
Фото Автокран насмерть сбил мужчину в Новосибирске

Фото ГИБДД Новосибирска

Водитель автокрана на Большевистской улице в Новосибирске сбил мужчину 1984 года рождения. В результате пешеход скончался, сообщили в ГИБДД.

Вечером в четверг, 28 октября, в Октябрьском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Водитель автокрана Demag у дома № 171 на Большевистской улице в 21:30 сбил мужчину-пешехода 1984 года рождения.

На одном из кадров с места происшествия, опубликованных в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что пострадавший оказался на асфальте под автомобилем и не подавал признаков жизни. Позднее в ГИБДД сообщили, что мужчина погиб.

Напомним, ранее в Новосибирске водитель самогруза насмерть сбил 41-летнюю женщину. Трагедия произошла 30 сентября, погибшая шла с маленькой дочкой по тротуару.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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