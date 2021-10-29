Ажиотаж вокруг «Спутника Лайт», молодеющий коронавирус и подготовка к пику COVID-19 в Новосибирске: главное из интервью с замминистра здравоохранения Еленой Аксёновой

Фото Алёны Истоминой, Густаво Зырянова / Сиб.фм
Заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова рассказала о количестве вакцины в Новосибирске, симптомах постковида и необходимости диспансеризации.
«Два года система здравоохранения Новосибирской области непрерывно работает в режиме повышенной готовности», —
отметила Елена Аксёнова.
По её словам, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября все поликлиники, прививочные пункты и мобильные бригады будут работать в штатном режиме.
С 4 по 7 ноября все поликлинические учреждения будут работать в режиме выходного дня: с 9 до 15 часов. Пункты вакцинации в эти дни будут функционировать по необходимости.
«Мы мониторим ситуацию, и если видим, что где-то каждый день приходят, готовы усилить работу пункта. Например, в МЕГЕ сначала работала только 13 — поликлиника, а потом присоединилась 21-я», — пояснила Аксёнова.
По словам замминистра здравоохранения региона, на данный момент ежедневно фиксируется около 14 тысяч обращений по вакцинации (первым и вторым компонентом суммарно).
«Наша система одномоментно готова к увеличению до 20 тысяч [обращений] в сутки, плюс при необходимости будем дальше развёртывать», —
уточнила Елена Аксёнова.
По данным, озвученным замминистра, сейчас запас вакцины на территории региона — больше 300 тысяч. Также дополнительно осуществляются регулярные поставки Минздрава РФ.
«Очень жаль, что гражданская ответственность включается только при слове «обязательно»... Тем не менее, активность жителей в отношении вакцинации мы увидели», — подчеркнула Аксёнова.
По её словам, все четыре препарата, которые сейчас используют для вакцинации, одинаково эффективны. Единственное, что стоит учесть: «Спутник Лайт» рекомендован либо, переболевшим, или для ревакцинации. Сейчас в регионе доступно более 30 тысяч препарата.
«Первое, с чем мы сталкиваемся — приход в поликлинику без предварительной записи. Это сложно для медработников, учитывая напряжённую эпидситуацию. Осуществлять вакцинацию без очередей, с соблюдением социальной дистанции, к определённому времени можно только через предварительную запись», — уточнила заместитель министра здравоохранения региона.
Елена Аксёнова озвучила, какими способами жители Новосибирска могут записаться на бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции:
В случае с организациями работодатели могут договориться о выезде отдельной мобильной бригады.
«Сейчас нужно избежать панических настроений, подойти к вопросу ответственно и структурно, и мы всё переживём, достигнем коллективного иммунитета», —
считает Елена Аксёнова.
«Заболевших после вакцинации примерно 2%: часть попала в инкубационный период, ещё у части после введения первого компонента прошло более шести месяцев», — пояснила Аксёнова.
По её словам, заболевшие после вакцинации переносят заражение коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, «часто практически бессимптомно».
«Ни одна вакцина не защищает на 100%, эффективность должна быть в пределах 94%. Плюс мы все индивидуальны: по-разному реагируем на любую вакцину, таблетку, любое лекарство», — считает замминистра здравоохранения Новосибирской области.
По её словам, например, в ковидном госпитале на базе ГКБ №25 в отделении интенсивной терапии только пациенты, не успевшие поставить вакцину от COVID-19. В стационаре госпиталя тех, кто поставил прививку, около 10%.
«Вернуться к нормальной жизни, без локдаунов и ограничений, мы сможем, только сформировав коллективный иммунитет», —
подчёркивает Елена Аксёнова. Также она обратила внимание на необходимость использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки), и соблюдать элементарную гигиену.
«У нас минимальная заболеваемость в ковидных госпиталях и бригадах: это доказательство, что если человек соблюдает медицинские рекомендации — он защищён, даже если находится в красной зоне». По словам замминистра здравоохранения области, в первую и вторую волну действительно наблюдались единичные вспышки внутри коллективов. «Сегодня ситуация абсолютно спокойная, медработники первые прививаются», — добавила она.
По озвученным замминистра здравоохранения региона, на данный момент развёрнуто больше четырёх тысяч коечного фонда. «Во всех ковидных госпиталях сейчас свободные койки есть», — уточнила Аксёнова.
Она пояснила, что сейчас максимум коечного фонда Новосибирской области — шесть с половиной тысяч коечного фонда.
«До пика волны мы ещё не дошли, я так думаю. Но, конечно, очень хочется, чтобы мы здесь и остановились, а не загружали до конца коечный фонд реанимаций»,
— заявила Елена Аксёнова.
По её словам, детская реанимация задействована с минимальным коечным фондом. «За весь период не более четырёх детишек одномоментно находились в реанимации, а всего было около сотни детей, прошедших через палату интенсивной терапии», — рассказала Аксёнова.
«Взрослые должны защитить детей, это правило незыблемое. Если ребёнок заболел — его нужно оставить дома. Не отправлять к бабушке и дедушке, а остаться с ребёнком! Надо дисциплинироваться, чтобы все были живы, здоровы и в безопасности», — подчеркнула она.
Елена Аксёнова пояснила, что меняются не только подходы, но также группы препаратов и клиническая картина.
Трансформировалось и отношение к назначению противовирусных препаратов. «Чем раньше их назначить, тем меньше риска средней степени и тяжёлой степени. Поэтому мы и призываем как можно раньше обращаться за медицинской помощью», — подчёркивает замминистра здравоохранения.
По её словам, изменилось и отношение к антимикробной терапии.
«В первую и вторую волну врачебное сообщество било тревогу, потому что неконтролируемое назначение антибиотиков — плохая история. Микробы ведь тоже приспосабливаются к химии. Сейчас отношение к назначению антимикробной терапии более осторожное», —
пояснила Аксёнова.
Также представитель Минздрава обратила внимание, что многие очень любят прибегать к компьютерной томографии. Тем не менее, прибегать к такому методу абсолютно всем не стоит. «Это всё-таки лучевая нагрузка», — отметила она.
Рассказала Елена Аксёнова и об изменениях в работе поликлиник.
Кроме предварительной записи, плюс в каждом поликлиническом учреждении есть кабинет неотложной помощи, в котором находятся фельдшеры и «сортируют» тех людей, которым помощь нужна здесь и сейчас.
«Усилили и call-центр 124: увеличили количество операторов и линий для дозвона, а также создаём структуру распределённого call-центра: в каждой поликлинике есть операторы, которые записывают по всей области», — рассказала представитель минздрава.
Также в области началось внедрение телемедицинских консультаций, записаться на который можно через личный кабинет. Добавилась и возможность дистанционной выписки льготного рецепта. Дополнительно вводится система аудиоконтроля состояния пациентов, которые переносят заболевание коронавирусом в условиях домашней самоизоляции.
Как пояснила Елена Аксёнова, понимание постковидного синдрома сейчас формируется благодаря тем, кто проходит углубленную диспансеризацию.
«Любой переболевший коронавирусом, особенно в средней степени и тяжёлой форме, через 60 дней должен пройти углубленную диспансеризацию — это поможет выявить риски и возможные осложнения», — уточнила замминистра здравоохранения.
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