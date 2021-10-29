Ажиотаж вокруг «Спутника Лайт», молодеющий коронавирус и подготовка к пику COVID-19 в Новосибирске: главное из интервью с замминистра здравоохранения Еленой Аксёновой

Фото Алёны Истоминой, Густаво Зырянова / Сиб.фм

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова рассказала о количестве вакцины в Новосибирске, симптомах постковида и необходимости диспансеризации.

Готов ли регион к новой вспышке коронавирусной инфекции?

«Два года система здравоохранения Новосибирской области непрерывно работает в режиме повышенной готовности», —

отметила Елена Аксёнова.

По её словам, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября все поликлиники, прививочные пункты и мобильные бригады будут работать в штатном режиме.

С 4 по 7 ноября все поликлинические учреждения будут работать в режиме выходного дня: с 9 до 15 часов. Пункты вакцинации в эти дни будут функционировать по необходимости.

«Мы мониторим ситуацию, и если видим, что где-то каждый день приходят, готовы усилить работу пункта. Например, в МЕГЕ сначала работала только 13 — поликлиника, а потом присоединилась 21-я», — пояснила Аксёнова.

Сколько вакцины доступно в Новосибирске?

По словам замминистра здравоохранения региона, на данный момент ежедневно фиксируется около 14 тысяч обращений по вакцинации (первым и вторым компонентом суммарно).

«Наша система одномоментно готова к увеличению до 20 тысяч [обращений] в сутки, плюс при необходимости будем дальше развёртывать», —

уточнила Елена Аксёнова.

По данным, озвученным замминистра, сейчас запас вакцины на территории региона — больше 300 тысяч. Также дополнительно осуществляются регулярные поставки Минздрава РФ.

«Очень жаль, что гражданская ответственность включается только при слове «обязательно»... Тем не менее, активность жителей в отношении вакцинации мы увидели», — подчеркнула Аксёнова.

По её словам, все четыре препарата, которые сейчас используют для вакцинации, одинаково эффективны. Единственное, что стоит учесть: «Спутник Лайт» рекомендован либо, переболевшим, или для ревакцинации. Сейчас в регионе доступно более 30 тысяч препарата.

Как записаться на вакцинацию в Новосибирске?

«Первое, с чем мы сталкиваемся — приход в поликлинику без предварительной записи. Это сложно для медработников, учитывая напряжённую эпидситуацию. Осуществлять вакцинацию без очередей, с соблюдением социальной дистанции, к определённому времени можно только через предварительную запись», — уточнила заместитель министра здравоохранения региона.

Елена Аксёнова озвучила, какими способами жители Новосибирска могут записаться на бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции:

звонок в регистратуру поликлиники;

запись через call-центр по единому номеру 124;

регистрация на портале «Госуслуги».

Также замминистра здравоохранения отметила, что пункты в торговых центрах работают по типу живой очереди.

В случае с организациями работодатели могут договориться о выезде отдельной мобильной бригады.

«Сейчас нужно избежать панических настроений, подойти к вопросу ответственно и структурно, и мы всё переживём, достигнем коллективного иммунитета», —

считает Елена Аксёнова.

Почему после прививки болеют?

«Заболевших после вакцинации примерно 2%: часть попала в инкубационный период, ещё у части после введения первого компонента прошло более шести месяцев», — пояснила Аксёнова.

По её словам, заболевшие после вакцинации переносят заражение коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, «часто практически бессимптомно».

«Ни одна вакцина не защищает на 100%, эффективность должна быть в пределах 94%. Плюс мы все индивидуальны: по-разному реагируем на любую вакцину, таблетку, любое лекарство», — считает замминистра здравоохранения Новосибирской области.

По её словам, например, в ковидном госпитале на базе ГКБ №25 в отделении интенсивной терапии только пациенты, не успевшие поставить вакцину от COVID-19. В стационаре госпиталя тех, кто поставил прививку, около 10%.

«Вернуться к нормальной жизни, без локдаунов и ограничений, мы сможем, только сформировав коллективный иммунитет», —

подчёркивает Елена Аксёнова. Также она обратила внимание на необходимость использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки), и соблюдать элементарную гигиену.

«У нас минимальная заболеваемость в ковидных госпиталях и бригадах: это доказательство, что если человек соблюдает медицинские рекомендации — он защищён, даже если находится в красной зоне». По словам замминистра здравоохранения области, в первую и вторую волну действительно наблюдались единичные вспышки внутри коллективов. «Сегодня ситуация абсолютно спокойная, медработники первые прививаются», — добавила она.

Сколько свободных мест в реанимации?

По озвученным замминистра здравоохранения региона, на данный момент развёрнуто больше четырёх тысяч коечного фонда. «Во всех ковидных госпиталях сейчас свободные койки есть», — уточнила Аксёнова.

Она пояснила, что сейчас максимум коечного фонда Новосибирской области — шесть с половиной тысяч коечного фонда.

«До пика волны мы ещё не дошли, я так думаю. Но, конечно, очень хочется, чтобы мы здесь и остановились, а не загружали до конца коечный фонд реанимаций»,

— заявила Елена Аксёнова.

По её словам, детская реанимация задействована с минимальным коечным фондом. «За весь период не более четырёх детишек одномоментно находились в реанимации, а всего было около сотни детей, прошедших через палату интенсивной терапии», — рассказала Аксёнова.

«Взрослые должны защитить детей, это правило незыблемое. Если ребёнок заболел — его нужно оставить дома. Не отправлять к бабушке и дедушке, а остаться с ребёнком! Надо дисциплинироваться, чтобы все были живы, здоровы и в безопасности», — подчеркнула она.

Как меняется лечение?

Елена Аксёнова пояснила, что меняются не только подходы, но также группы препаратов и клиническая картина.

Трансформировалось и отношение к назначению противовирусных препаратов. «Чем раньше их назначить, тем меньше риска средней степени и тяжёлой степени. Поэтому мы и призываем как можно раньше обращаться за медицинской помощью», — подчёркивает замминистра здравоохранения.

По её словам, изменилось и отношение к антимикробной терапии.

«В первую и вторую волну врачебное сообщество било тревогу, потому что неконтролируемое назначение антибиотиков — плохая история. Микробы ведь тоже приспосабливаются к химии. Сейчас отношение к назначению антимикробной терапии более осторожное», —

пояснила Аксёнова.

Также представитель Минздрава обратила внимание, что многие очень любят прибегать к компьютерной томографии. Тем не менее, прибегать к такому методу абсолютно всем не стоит. «Это всё-таки лучевая нагрузка», — отметила она.

Рассказала Елена Аксёнова и об изменениях в работе поликлиник.

Кроме предварительной записи, плюс в каждом поликлиническом учреждении есть кабинет неотложной помощи, в котором находятся фельдшеры и «сортируют» тех людей, которым помощь нужна здесь и сейчас.

«Усилили и call-центр 124: увеличили количество операторов и линий для дозвона, а также создаём структуру распределённого call-центра: в каждой поликлинике есть операторы, которые записывают по всей области», — рассказала представитель минздрава.

Также в области началось внедрение телемедицинских консультаций, записаться на который можно через личный кабинет. Добавилась и возможность дистанционной выписки льготного рецепта. Дополнительно вводится система аудиоконтроля состояния пациентов, которые переносят заболевание коронавирусом в условиях домашней самоизоляции.

Как проявляется постковидный синдром?

Как пояснила Елена Аксёнова, понимание постковидного синдрома сейчас формируется благодаря тем, кто проходит углубленную диспансеризацию.

«Любой переболевший коронавирусом, особенно в средней степени и тяжёлой форме, через 60 дней должен пройти углубленную диспансеризацию — это поможет выявить риски и возможные осложнения», — уточнила замминистра здравоохранения.