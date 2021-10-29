Большой этнографический диктант – 2021: как написать в ноябре, какие вопросы в тестах

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Большой этнографический диктант – 2021 можно написать в один из пяти дней с 3 по 7 ноября 2021 года. В дни «ковидных каникул», объявленных в России, акция пройдёт только в онлайн-формате. На официальном сайте акции надо ответить на 30 вопросов за 45 минут. Есть возможность заранее пройти подготовительный тест.

Онлайн-тест начнётся 3 ноября в 00:01, а завершится 7 ноября в 23:59 на сайте miretno.ru. Задания диктанта оформлены в виде теста. Он состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта – 45 минут. В итоге можно будет скачать сертификат участника «Большой этнографический диктант – 2021».

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Чтобы иметь представление о вопросах, на которые предстоит отвечать, можно пройти подготовительный тест на официальном сайте.

Например, вопрос № 2

Деревянное зодчество имеет многовековую историю в России и, благодаря искусным мастерам, известно далеко за её пределами. Недаром древнейшая русская обитель, основанная в X веке на Афоне, носит название «Ксилургу», что значит «древодел», «плотник». Шедевры деревянного зодчества сохраняются в музеях под открытым небом во многих регионах нашей страны: в Иркутской области – в «Тальцах», недалеко от Великого Новгорода – в «Витославлицах», в Архангельской области – в «Малых Корелах». В каком регионе расположен всемирно известный музей-заповедник «Кижи»?

Предложено четыре варианта ответа.

Вопрос № 4

65 лет тому назад Расул Гамзатов написал поэму «Солдаты России» о героическом экипаже танка Т-34, совершившем подвиг при освобождении Крыма от немецко-фашистской оккупации в апреле 1944 года. Погибший экипаж состоял из семерых русских и представителя одного из народов Северного Кавказа – Героя Советского Союза Магомеда-Загида Абдулманапова. Приведём отрывок из этой поэмы: «Спят в Симферополе в могиле братской Семь русских и _____, мой земляк. Над ними танк, их памятник солдатский, Еще хранит следы былых атак, И благодарно вывела страна На мраморной плите их имена. Вставьте пропущенное слово».

Предложено четыре варианта ответа.

Акция призвана привлечь внимание к этнографии (этнологии) как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, сохранении и развитии этнокультурной самобытности народов России.

Международный этнографический диктант проходит ежегодно в преддверии Дня народного единства в 85 регионах РФ и в ряде зарубежных стран. Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Впервые диктант состоялся в 2016 году. В 2020 году, невзирая на пандемию коронавируса, Большой этнографический диктант написали 1742 тысячи человек в 123 странах.

А вот популярную акцию «Тотальный диктант» в апреле 2021 года можно было написать и офлайн. Тотальный диктант – 2021 на отлично написали только 4-5 % участников, а Сиб.фм рассказал, какие ошибки чаще всего делали участники акции.

Напомним, ковидные выходные объявлены в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года.