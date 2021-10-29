Бюджетникам в Новосибирске повысят зарплаты

Фото pixabay.com

Согласно постановлению мэра Анатолия Локтя, с 1 октября повышена зарплата учителям, воспитателям, библиотекарям и другим категориям работников городской бюджетной сферы. Зарплата будет проиндексирована на 3,9 %.

Индексация заработной платы предусмотрена и для специалистов, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы: эксперты, инженеры, техники и др.

После официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления решение вступит в силу.

Повышение заработной платы, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, гарантировано статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации.

В последний раз индексация заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска проводилась год назад – с 1 октября 2020 года на 3 % в соответствии с Постановлением мэрии от 13.10.2020 № 3085.

В соответствии с Постановлением мэрии города Новосибирска от 28.10.2021 № 3817 года с 1 октября 2021 года на 3,9 % увеличивается заработная плата работников муниципальных учреждений, за исключением категорий работников, определённых указами президента РФ. Для определённых категорий работников бюджетной сферы, перечисленных в майских указах президента РФ, предусмотрен иной порядок увеличения заработной платы. В 2021 году для них будет гарантировано сохранение соотношения 100 % и 200 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Новосибирской области.

На данный момент в муниципальных учреждениях города Новосибирска работают более 50 тыс. человек.

Новая индексация не распространяется на муниципальных служащих.

Проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О положении об оплате труда в органах местного самоуправления муниципальных органов города Новосибирска» рассмотрели на XI сессии Совета депутатов города Новосибирска в среду, 27 октября. Его одобрили в первом чтении абсолютным большинством голосов (39 человек из 44).

Предлагалось с 1 октября проиндексировать на 3,9 % должностные оклады всех муниципальных служащих согласно присвоенным им классными чинами, а также размер ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности.

Как правило, работникам этих категорий увеличивают зарплату параллельно с муниципальными служащими. Однако на этой сессии горсовета была внесена поправка депутата Антона Картавина. Принятие решения по работникам муниципалитета затянулось, и решение об индексации зарплат сотрудникам мэрии перенесли на следующую сессию.

Чтобы этот юридический казус не повлиял на десятки тысяч работников муниципальной сферы, мэр Анатолий Локоть принял решение проиндексировать зарплаты бюджетникам, не дожидаясь декабрьской сессии горсовета. Постановление уже подписано и вступит в силу после официального опубликования. Муниципальных служащих прибавка к зарплате не коснётся до тех пор, пока ситуацию не разрешит Совет депутатов.