Чем привиться перед отпуском: какие страны принимают россиян с вакциной «Спутник Лайт»

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Туристов из России, привитых «Спутником Лайт», осенью 2021 года принимают всего несколько стран. Вакцинация более известным за рубежом препаратом «Спутник V» даёт туристу более широкую географию. Для въезда в некоторые курортные страны ПЦР-тест на коронавирус потребуется невзирая на прививку, а может, и без прививки.

География «Спутника Лайт»

География туристических поездок россиян, привитых «Спутником Лайт», без ПЦР-теста весьма ограничена.

Албания и Доминикана. От даты вакцинации до прибытия в страну должен быть выдержан интервал от 14 суток, но не более года.

Венгрия. «Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР тестов) при наличии действующей шенгенской визы и сертификата о вакцинации (принимаются сертификаты о вакцинации любой из разрешённых для применения в Российской Федерации вакциной)», – сказано на официальном сайте посольства страны.

«С любой вакциной пускают.

На сайте посольства «Спутник Лайт» приведён в качестве примера. Венгры ничего не смотрели»,

– комментировал один из путешественников на «Форуме Винского» 28 сентября 2021 года.

Румыния признаёт все российские вакцины, но с момента прививки должно пройти 10 дней, для въезда в Белоруссию – с момента прививки должен пройти месяц, сообщает сайт VisaSam.ru.

Киргизия признает оба «Спутника».

Турция с 3 сентября ужесточила правила въезда. Тем, кто привит «Спутником Лайт», при въезде нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест либо справку об уже перенесённом COVID-19. Или только сертификат вакцинированного «Спутником V», с момента прививки должно пройти не меньше 14 дней.

Туристы, приехавшие в Тайланд, на Пхукет, после вакцинации «Спутником Лайт» будут обязаны пройти карантин. Такие ограничения не касаются вакцинированных «Спутником V», сообщает RussoTravel.

География «Спутника V»

Кипр доступен только для привившихся «Спутником V». Та же ситуация касается Египта. Марокко, Иордания, Маврикий и Мадейра примут привитых «Спутником V» без тестов и карантина.

ПЦР-тест, вакцинация не играют роли

В ОАЭ пустят с отрицательным ПЦР-тестом. Тесты придётся сдавать несколько раз, в разных эмиратах свои правила, в Дубае чуть проще, чем в Абу-Даби.

Куба, Мексика и Мальдивы тоже пускают туристов с отрицательными ПЦР-тестами. Привила везде свои, на Мальдивах – жёстче.

Напомним, с 8 октября 2021 года в зарубежных аэропортах при вылете в Россию QR-код регистрации пассажир получит после заполнения анкеты на сайте «Госуслуги», чтобы предъявить на санитарном контроле при въезде в РФ. QR-код вакцинированного, хранящийся на «Госуслугах», избавит от необходимости сдавать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии в страну.

Напомним, на территории России объявлены «ковидные каникулы» с 30 октября по 7 ноября 2021 года.