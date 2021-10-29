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Депутатам Госдумы вернули столовую после жалоб на сложности работы на голодный желудок

Фото Депутатам Госдумы вернули столовую после жалоб на сложности работы на голодный желудок
Фото Депутатам Госдумы вернули столовую после жалоб на сложности работы на голодный желудок

Фото с сайта Госдумы

Столовая в Государственной думе пока не работает из-за коронавирусных ограничений, но откроется уже в начале ноября.

По крайней мере, так пообещали депутатам и сотрудникам аппарата, сообщили собеседники NEWS.ru в Госдуме. Однако знаменитый думский общепит можно будет посещать только в масках и соблюдая социальную дистанцию. Сами парламентарии поделились на два лагеря. Одни прямо высказывают недовольство ограничениями, другие переносят их стойко и ходят обедать на фуд-корт неподалёку.

Словосочетание «буфет Государственной думы» для человека знающего означает не только место, где можно за небольшие деньги выпить вполне приличный кофе, съесть пирожное или салат, но и площадку для встреч депутатов, помощников, журналистов и лоббистов. Да, серьёзные разговоры ведутся вне стен, но базовые рабочие контакты «на бегу» происходят именно там. В период работы прежних созывов, сказав в буфете пароль «холодный кофе в маленькую чашечку», покупатель получал коньяк и дольку лимона к нему. В Думе есть большой, самый проходной буфет на первом этаже и два более уютных, небольших на пятом и двенадцатом этажах нового здания. Есть и две столовые: для посетителей и сотрудников аппарата и для самих парламентариев.

COVID-19 и тут подействовал как великий уравнитель, и новый созыв депутаты встретили как среднестатистические сотрудники офисного здания категории B, питаясь салатами из кулинарии или из «ссобоек», принесённых из дома, потому что в рамках антиковидных мер ужесточили не только пропускной режим, но и закрыли все точки общепита.

Петр Аммосов из той же фракции тоже жаловался на быт журналистам.

"Самое главное, пока у меня кабинета нет и столовая ещё не работает. Сперва в магазине покупаешь продукты и ищешь место, где покушать <...>. Вот и ушло времени достаточно много вместо пятнадцати или двадцати минут", — добавил он.

Затем к недовольным присоединился Анатолий Вассерман из фракции «Справедливая Россия — За правду». Он неоднократно заявлял, что питание в Госдуме «оставляет желать лучшего», и предлагал рассмотреть вопрос об открытии думской столовой для привитых от COVID-19 и переболевших депутатов, иначе страдает работоспособность и принимать законы «практически невозможно».

Подробности новой депутатской жизни рассказал и его коллега по партии, первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

"Кто-то с собой принесёт бутерброд с чаем, кто орешки, — сказал он NEWS.ru. — Жизнь это не особо усложнило, некоторые даже попробовали то, когда оказываешься от завтрака и обеда <...>, интервальное голодание. Толку никакого", — резюмировал депутат.

Правда, большинство опрошенных NEWS.ru депутатов считают, что проблема закрытых столовых преувеличена, здоровье всё-таки дороже. Так, Василий Власов из ЛДПР заявил, что фракция полностью поддерживает введённые ограничения, связанные и с посещением Думы помощниками и посетителями, и с тем, что столовую временно закрыли.

"Мы ждём открытия столовой, пока работает магазин, где можно взять в контейнере обед с собой. Можно принести еду из дома", — сказал он.

Как сказал NEWS.ru представитель партии власти, член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный, заявления отдельных депутатов о недостатках в питании вызывают у него улыбку.

"Если мы хотим сохранить парламент в рабочем состоянии, а впереди у нас важнейшие законопроекты, бюджет, то мы должны идти на определённые меры <...>. Столовая и ранее не работала, и ничего страшного я в этом не вижу. Сегодня, на мой взгляд, парламентарии воспринимают всё это как должное", — отметил он.

Замруководителя новой думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, ранее прославившаяся на посту мэра Якутска в том числе и борьбой с аппаратными излишествами своих подчинённых, заявила, что ей антикоронавирусные меры в Госдуме не мешают.

"Мы всем довольны, работе ничего не мешает. Весело едим на рабочих местах, я неприхотлива в еде. И вообще нетребовательна к обстановке, важнее смысл и результаты работы", — сказала она.

Коллега Авксентьевой по фракции, молодой парламентарий Максим Гулин добавил, что переход на новый режим работы не мешает, поскольку «до этого работали в регионе, и там, в региональном отделении не было никаких столовых и чего-то подобного. Перекусить ходим на фуд-корт рядом со зданием ГД. На время пленарных заседаний, которые длятся по четыре часа, я с собой приношу воду и несколько шоколадок».

Странно, что никто из гигантов продуктовых доставок ещё не озаботился тем, чтобы оказать услуги тем, у кого ежемесячный оклад превышает 400 тысяч рублей. Парламентариев на Охотном Ряду, напомним, 450 человек, а обедать хотят и их вполне обеспеченные помощники.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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