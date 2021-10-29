Депутатам Госдумы вернули столовую после жалоб на сложности работы на голодный желудок

Фото с сайта Госдумы

Столовая в Государственной думе пока не работает из-за коронавирусных ограничений, но откроется уже в начале ноября.

По крайней мере, так пообещали депутатам и сотрудникам аппарата, сообщили собеседники NEWS.ru в Госдуме. Однако знаменитый думский общепит можно будет посещать только в масках и соблюдая социальную дистанцию. Сами парламентарии поделились на два лагеря. Одни прямо высказывают недовольство ограничениями, другие переносят их стойко и ходят обедать на фуд-корт неподалёку.

Словосочетание «буфет Государственной думы» для человека знающего означает не только место, где можно за небольшие деньги выпить вполне приличный кофе, съесть пирожное или салат, но и площадку для встреч депутатов, помощников, журналистов и лоббистов. Да, серьёзные разговоры ведутся вне стен, но базовые рабочие контакты «на бегу» происходят именно там. В период работы прежних созывов, сказав в буфете пароль «холодный кофе в маленькую чашечку», покупатель получал коньяк и дольку лимона к нему. В Думе есть большой, самый проходной буфет на первом этаже и два более уютных, небольших на пятом и двенадцатом этажах нового здания. Есть и две столовые: для посетителей и сотрудников аппарата и для самих парламентариев.

COVID-19 и тут подействовал как великий уравнитель, и новый созыв депутаты встретили как среднестатистические сотрудники офисного здания категории B, питаясь салатами из кулинарии или из «ссобоек», принесённых из дома, потому что в рамках антиковидных мер ужесточили не только пропускной режим, но и закрыли все точки общепита.

Петр Аммосов из той же фракции тоже жаловался на быт журналистам.

"Самое главное, пока у меня кабинета нет и столовая ещё не работает. Сперва в магазине покупаешь продукты и ищешь место, где покушать <...>. Вот и ушло времени достаточно много вместо пятнадцати или двадцати минут", — добавил он.

Затем к недовольным присоединился Анатолий Вассерман из фракции «Справедливая Россия — За правду». Он неоднократно заявлял, что питание в Госдуме «оставляет желать лучшего», и предлагал рассмотреть вопрос об открытии думской столовой для привитых от COVID-19 и переболевших депутатов, иначе страдает работоспособность и принимать законы «практически невозможно».

Подробности новой депутатской жизни рассказал и его коллега по партии, первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

"Кто-то с собой принесёт бутерброд с чаем, кто орешки, — сказал он NEWS.ru. — Жизнь это не особо усложнило, некоторые даже попробовали то, когда оказываешься от завтрака и обеда <...>, интервальное голодание. Толку никакого", — резюмировал депутат.

Правда, большинство опрошенных NEWS.ru депутатов считают, что проблема закрытых столовых преувеличена, здоровье всё-таки дороже. Так, Василий Власов из ЛДПР заявил, что фракция полностью поддерживает введённые ограничения, связанные и с посещением Думы помощниками и посетителями, и с тем, что столовую временно закрыли.

"Мы ждём открытия столовой, пока работает магазин, где можно взять в контейнере обед с собой. Можно принести еду из дома", — сказал он.

Как сказал NEWS.ru представитель партии власти, член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный, заявления отдельных депутатов о недостатках в питании вызывают у него улыбку.

"Если мы хотим сохранить парламент в рабочем состоянии, а впереди у нас важнейшие законопроекты, бюджет, то мы должны идти на определённые меры <...>. Столовая и ранее не работала, и ничего страшного я в этом не вижу. Сегодня, на мой взгляд, парламентарии воспринимают всё это как должное", — отметил он.

Замруководителя новой думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, ранее прославившаяся на посту мэра Якутска в том числе и борьбой с аппаратными излишествами своих подчинённых, заявила, что ей антикоронавирусные меры в Госдуме не мешают.

"Мы всем довольны, работе ничего не мешает. Весело едим на рабочих местах, я неприхотлива в еде. И вообще нетребовательна к обстановке, важнее смысл и результаты работы", — сказала она.

Коллега Авксентьевой по фракции, молодой парламентарий Максим Гулин добавил, что переход на новый режим работы не мешает, поскольку «до этого работали в регионе, и там, в региональном отделении не было никаких столовых и чего-то подобного. Перекусить ходим на фуд-корт рядом со зданием ГД. На время пленарных заседаний, которые длятся по четыре часа, я с собой приношу воду и несколько шоколадок».

Странно, что никто из гигантов продуктовых доставок ещё не озаботился тем, чтобы оказать услуги тем, у кого ежемесячный оклад превышает 400 тысяч рублей. Парламентариев на Охотном Ряду, напомним, 450 человек, а обедать хотят и их вполне обеспеченные помощники.