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Эксперты назвали лучший смартфон 2021 года

Фото Эксперты назвали лучший смартфон 2021 года
Фото Эксперты назвали лучший смартфон 2021 года

Фото: yandex.ru

В 2021 году эксперты Роскачества составили рейтинг из 15-ти лучших смартфонов на мировом рынке. Сегодня лидирующую позицию занимает смартфон iPhone 13 Pro Max от американской компании Apple.

Сотрудники Роскачества составили рейтинг из 15-ти лучших смартфонов на мировом рынке. По данным сайта ведомства, в 2021 году лидирующую строку занимает сотовая модель iPhone 13 Pro Max от американской компании Apple. Эксперты считают, что смартфон имеет превосходство над другими моделями, представленными на рынке, хотя от модели предыдущего поколения отличается в незначительной степени. В частности, можно отметить увеличенный аккумулятор.

«Разница в дизайне и многих технических характеристиках между iPhone 13 и моделями предыдущего поколения минимальна, хотя новинка, безусловно, имеет целый ряд приятных новшеств», — отметили специалисты организации.

Фото Эксперты назвали лучший смартфон 2021 года 2

В топ-5 лидеров также модели Samsung Galaxy S10+, Sony Xperia 5 II. Примечательно, что два оставшихся места в пятёрке также заняли устройства от компании Apple: iPhone 13 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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