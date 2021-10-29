Из мэрии Новосибирска уволился начальник управления строительства Роман Теленчинов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

29 октября стало известно об увольнении из мэрии Новосибирска начальника управления строительства Романа Теленчинова. Пост он покинул по собственному желанию.

Начальник управления строительства мэрии Новосибирска Роман Теленчинов уволился по собственному желанию. В пятницу, 29 октября, чиновник работал в администрации города последний день. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Как стало известно журналистам, заявление об увольнении замначальника департамента строительства и архитектуры подписал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Геннадий Захаров.

По данным СМИ, Роману Теленчинову могут предложить высокую должность в региональном правительстве. Экс-чиновник мэрии, предположительно, будет курировать министерство строительства и транспорта.

В октябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии. Должность занял Алексей Драбкин, прежде занимавшийся вопросами инженерной и транспортной инфраструктуры в департаменте строительства и архитектуры городской администрации.

Напомним, зарплату муниципальным чиновникам поднимут на 3,9 %.