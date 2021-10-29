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Из мэрии Новосибирска уволился начальник управления строительства Роман Теленчинов

Фото Из мэрии Новосибирска уволился начальник управления строительства Роман Теленчинов
Фото Из мэрии Новосибирска уволился начальник управления строительства Роман Теленчинов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

29 октября стало известно об увольнении из мэрии Новосибирска начальника управления строительства Романа Теленчинова. Пост он покинул по собственному желанию.

Начальник управления строительства мэрии Новосибирска Роман Теленчинов уволился по собственному желанию. В пятницу, 29 октября, чиновник работал в администрации города последний день. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Как стало известно журналистам, заявление об увольнении замначальника департамента строительства и архитектуры подписал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Геннадий Захаров.

По данным СМИ, Роману Теленчинову могут предложить высокую должность в региональном правительстве. Экс-чиновник мэрии, предположительно, будет курировать министерство строительства и транспорта.

В октябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии. Должность занял Алексей Драбкин, прежде занимавшийся вопросами инженерной и транспортной инфраструктуры в департаменте строительства и архитектуры городской администрации.

Напомним, зарплату муниципальным чиновникам поднимут на 3,9 %.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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