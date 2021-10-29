Минздрав утвердил новую форму сертификата о прививках: как отличить настоящий документ от подделки

Фото: Сиб.фм

Новая форма сертификата о прививках опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. В обновлённой версии сертификата будут указаны дата вакцинации, название препарата и сведения о месте прививки. Новую форму сертификата введут 8 ноября 2021 года.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В новой форме сертификата будут указаны дата вакцинации, название препарата и данные о месте прививки. Стоит заметить, что в сертификате также есть сведения о пройденной ревакцинации, противопоказаниях и о том, переболел ли человек ранее короновирусом. Чтобы предотвратить покупку поддельных сертификатов, указывается уникальный номер записи о вакцинации.

На первой странице есть специальное место для QR-кода, который будет использоваться при посещении общественных мест. Как сообщается в приказе, он будет доступен на русском и английском языках: последний понадобится для путешествий за рубежом.

Сертификат о вакцинации появится на портале «Госуслуги» не позднее чем через три дня после иммунизации. Если вакцина содержит два компонента, то сертификат будет выдан только после второго укола.

Получить сертификат можно и в бумажном виде. Для этого вам необходимо зайти на сайт «Госуслуги» или обратиться в МФЦ. Новую форму введут 8 ноября 2021 года. Все сертификаты старого образца переделают до марта 2022 года.

Ранее, Сиб.фм рассказал, что врачи заявили о купленных сертификатах о прививке. Опубликован список мест, куда не пустят без сертификата, а также чем грозит покупка поддельного документа.