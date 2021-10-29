Мишустин объявил о новой выплате 50 тысяч рублей в ноябре: кому положены деньги

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77 тысяч пенсионеров могут рассчитывать на выплату в размере 50 тысяч рублей в ноябре 2021 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей для пенсионеров. Деньги получат ветераны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В Министерстве труда РФ подсчитали, что деньги будут перечислены около 77 тысячам человек.

Инициатива приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни. Указ о единовременной выплате ранее издал президент России Владимир Путин. На эти цели из госбюджета планируется выделить около 4 миллиардов рублей.

В Минтруде отметили, что выплата будет производиться в ноябре органами, осуществляющими пенсионное обеспечение: то есть деньги придут ветеранам вместе с пенсией. Выплата предназначена не только для жителей России, но и для жителей Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Дорога жизни, которой в 2021 году исполнилось 80 лет, – единственная транспортная магистраль, проложенная по льду Ладожского озера к осаждённому Ленинграду во время Великой Отечественной войны, по которой жителям доставляли продовольствие.

Напомним, ранее эксперты заявили, что российские пенсионеры могут получить выплату от государства к Новому году в размере от 5 до 15 тысяч рублей.