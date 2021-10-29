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Мужчина погиб в тройном ДТП в Октябрьском районе Новосибирска

Фото Мужчина погиб в тройном ДТП в Октябрьском районе Новосибирска
Фото Мужчина погиб в тройном ДТП в Октябрьском районе Новосибирска

Фото ГИБДД, из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

На Выборной улице утром 29 октября произошла авария с участием трёх автомобилей. В результате водитель одного из них скончался на месте.

Утром в пятницу, 29 октября, на Выборной улице в Октябрьском районе Новосибирска произошло тройное ДТП. В 08:15 возле дома № 86 столкнулись кроссовер LADA XRay, седан LADA Granta и хэтчбек Toyota Vitz. На кадрах с места аварии видно, что в результате японская иномарка оказалась на капоте у отечественного седана.

Водитель Toyota 1976 года рождения погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Ещё один автомобилист пострадал.

По предварительной версии, ДТП произошло, когда Vitz выехал на встречную полосу. В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» многие пользователи отметили, что машину на неё могло вынести.

Фото Мужчина погиб в тройном ДТП в Октябрьском районе Новосибирска 2

По словам водителей, дорога на том участке постоянно покрывается льдом, поскольку кто-то регулярно сливает на неё воду. Одна из подписчиц заявила, что видела момент аварии и подтвердила, что так и было.

В середине октября в Новосибирске случилось другое ДТП, в котором также погиб водитель Toyota Vitz.

Напомним, трагедия произошла на Большевистской улице. 32-летний автомобилист не справился с управлением и влетел в столб, его не стало на месте.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

ДТП
ГИБДД
Новосибирск
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