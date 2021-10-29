На малой арене завершён монтаж технологической плиты, а на большой – устанавливают витражи: губернатор провёл выездное совещание на стройплощадке ЛДС

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Готовность технологической плиты малой арены нового ЛДС – сто процентов. Осталось залить лёд и установить борта. Лаборатория одобрила качество бетона, подтвердив, что он соответствует всем требованиям.

Губернатор Андрей Травников провёл выездное рабочее совещание на стройплощадке многофункциональной ледовой арены. Какие виды работ стартуют в ближайшее время, а какие – в стадии завершения доложили строители главе региона.

Сейчас идёт остекление основной арены ЛДС. Практически каждое витражное стекло – уникально. Одинаковых по размеру на несколько тысяч квадратов остекления найдется разве что несколько пар, уверяют строители. Стекла разных цветов и размеров устанавливают по особой схеме – словно огромный объёмный пазл. Вес «кусочков» этой мозаики на малой арене – около 80 килограммов, на основной – до 130-ти. Всего предстоит установить более 11 тысяч кв.м. витражей.

Также сегодня строители доложили о завершении одного из важнейших этапов строительства нового ледового дворца спорта – готовность технологической плиты малой арены составляет сто процентов. В системе одновременно будет циркулировать более 34 тысяч литров хладагента. Оборудование российского производства, соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности.

«Работы выполнены. Плита залита. Лаборатория приняла качество бетона, все соответствует требованиям. Основную арену уже будем выполнять в следующем году. Всё в срок, по графику», – сообщил Денис Синюк. В следующем же году – ориентировочно летом – строители начнут устанавливать на трибунах кресла. Какими они будут – определили сегодня на совещании.

Напомним, что в рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023 идёт строительство не только многофункциональной ледовой арены, но и новой станции метро «Спортивная» возле неё, пяти крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров.

Для справки: строительство ледовой арены в Новосибирской области находится под строгим контролем регионального Правительства, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв.м. предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Также планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

В проекте особое внимание уделено вопросам безопасности и антитеррористической защиты. Обеспечен периметр безопасности, досмотровое оборудование для зрителей и транспорта.

С учётом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован в 2022 году. Стоимость всего комплекса работ – около 22 млрд рублей.

В конце осени 2019 года были забурены первые сваи в основание Многофункциональной ледовой арены и произведены их испытания, подтвердившие безопасность принятых проектных решений.