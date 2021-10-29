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Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября: куда в Новосибирске не пустят без QR-кода

Фото Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября: куда в Новосибирске не пустят без QR-кода
Фото Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября: куда в Новосибирске не пустят без QR-кода

Фото pixabay.com

В Новосибирске с 30 октября начнут действовать новые ковидные ограничения. В частности, в общественные места будут впускать по QR-коду. Куда попасть без него будет невозможно — в материале Сиб.фм.

В субботу, 30 октября, в Новосибирске вступят в силу новые антиковидные меры. Одна из них — доступ по QR-коду на массовые мероприятия. Куда попасть без такого кода уже с завтрашнего дня будет невозможно, уточняет Сиб.фм.

Куда не пустят без QR-кода в Новосибирске в нерабочие дни

В соответствии с Постановлением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова № 437-п в нерабочие дни QR-код будет необходим для посещения мероприятий с количеством зрителей (посетителей) от 100 человек. К таковым относятся театральные спектакли, киносеансы и спортивные соревнования.

Есть ли варианты пройти в театр или кино без QR-кода?

QR-код является не единственным пропуском. В период нерабочих дней его сможет заменить ряд следующих документов:

  • сертификат о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе;
  • отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус, действительный в течение 72 часов;
  • полученная в медучреждении справка, подтверждающая, что человек перенёс COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
  • заверенная лечащим врачом справка из медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19 в комбинации с отрицательным результатом теста на наличие инфекции, действительного в течение 72 часов.

Напомним, что с 8 ноября в Новосибирской области начнёт действовать система QR-кодов. После этого без них нельзя буде попасть не только на массовые мероприятия, но и в фитнес-центры.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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