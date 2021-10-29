Новосибирск: афиша на 29, 30 и 31 октября – чем пользовались мужчины 100 лет назад, что такое «текстоцентричный балет» и как танцуют и поют танго-оперита

Коллаж Сиб.фм, фото и видео из открытых источников

Выходные дни, завершающие второй месяц осени, наполнены интересными культурными событиями, которые наполнят жизнь горожан разнообразными впечатлениями.

Осень не даст скучать. И когда на улице моросит дождь, для горожан радушно открывает свои двери краеведческий музей, приглашая прекрасных дам на выставку «Господа уездного города». А посетители филармонии могут послушать редко исполняемое сочинение Астора Пьяццолла «Мария де Буэнос-Айрес» в исполнении оркестра народных инструментов. Для киноманов, изысканных и экстремальных, покажут режиссёрский дебют драматурга и сценариста Любови Мульменко и фильмы про альпинизм, сноуборд и горные лыжи.

В пятницу 29 октября:

Выставка «Господа уездного города» открылась в главном здании Новосибирского государственного краеведческого музея. Экспозиция представляет зрителям мир российских мужчин второй половины XIX — начала XX века.

На выставке «Господа уездного города» представлено более 250 предметов из фондов Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера, демонстрирующих не только профессиональные и научные достижения провинциальных мужчин, но и их повседневную жизнь: интересы, увлечения, досуг и внешний облик.

В зале музея можно увидеть золотой пояс чемпиона по французской борьбе, предметы мужского костюма и личной гигиены, посуду, охотничье и спортивное оружие, велосипед XIX века и мужские аксессуары. Мир сибирских мужчин представляют предметы из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея.

vk.com/museum_for_people?z=photo-98006260_457241959%2Fwall-98006260_3285

Новосибирский государственный краеведческий музей (Красный проспект, 23), в выходные дни выставка открыта с 11:00

***

II Международный фестиваль актуального театра «ХАОС» представляет на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» постановку «Горемычные танцы» театра ТРУ (г. Санкт-Петербург).

Режиссёр: Александр Артёмов. Текст: Александр Артёмов, Настасья Хрущёва. Хореография: Александр Артёмов, Татьяна Лузай.

«Горемычные танцы» — это текстоцентричный балет пограничных состояний. И ключевое здесь — жанр, я его ещё называю comentorary или comentorary dance (не путать c contemporary).

Я считаю, что сегодня все пластические и, наоборот, чисто текстовые, основанные на литературе спектакли должны мутировать в такой «текстоцентричный балет». Текстоцентричный балет — это в первую очередь контраст двух слоёв, два противоречащих друг другу кода. Не мягкое бормотание, а война слова с действием. В «Горемычных танцах» этим воином становится архетипическая русская женщина с её воем и шёпотом, заклинаниями и проклятиями», — подчёркивает режиссёр и хореограф Александр Артёмов.

Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом»

Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом» (ул. Большевистская, 45), начало в 16:00 и 19:00

***

В субботу 30 октября:

Фотопроект Павла Мирошникова «Музей моей тётушки» представляет выставочный зал Дома учёных Академгородка. Снимки известного новосибирского фотографа — это глубоко личное и значимое исследование непростой жизни близкого ему пожилого человека.

«Фотоистория «Музей моей тётушки» началась совершенно случайно. Помогая наводить порядок в её небольшой, но изрядно заставленной различными памятными для хозяйки предметами однокомнатной квартире, в руки то и дело попадались интересные вещицы, бережно сохраненные её хозяйкой. От первых съёмок этих вещей пришла идея снять и саму хозяйку этих «сокровищ». Отследить скрытую от чужих глаз жизнь пожилого человека», — подчёркивает Павел Мирошников.

Единый цикл фотографических работ из изначально «одиночных» фотографий снимался на протяжении нескольких лет. Затем он сложился в трогательный рассказ о жизни пожилого человека, который, несмотря на свои достаточно преклонные года, практически до последних дней не просил ни у кого помощи, а сам боролся за свою жизнь, за своё существование во всё более суровом и безжалостном для пожилых людей современном мире.

Выставочный зал Дома Учёных СО РАН

Выставочный зал Дома учёных СО РАН (Академгородок, Морской проспект, 23)

***

Режиссёр Любовь Мульменко представит и обсудит со зрителями свой фильм «Дунай» (Россия, 2021 г.) в центре культуры и отдыха «Победа».

Интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населённый экстравертными сербами. Она всю жизнь живёт по плану, а белградцы живут в своё удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда.

И этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий.

«Дунай» — первая режиссёрская работа молодого кинематографиста. В основе фильма — сценарий, который написала сама Любовь Мульменко. 30 октября режиссёр лично представит фильм и после сеанса ответит на вопросы неравнодушных зрителей.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 19:00

***

В воскресенье 31 октября:

На сцене Государственного концертного зала им. Арнольда Каца — настоящая сенсация: единственная опера великого и страстного Астора Пьяццоллы, который в 1967 году создал «Марию де Буэнос-Айрес» на либретто поэта-авангардиста Орасио Феррера и назвал новый синтетический жанр «танго-оперита».

Это не оперетта и не опера, а именно оперита — действо, объединившее музыку и ритмическую декламацию, пение и танец, выразительную пластику, цвет и освещение. Зрителям предстоит два часа бушующей аргентинской страсти, живой оркестр, вокал и, конечно, чувственное танго. Музыканты Русского академического оркестра так изысканно и страстно исполнят историю загадочной Марии, словно сами родились в Аргентине!

На филармонической сцене необычное произведение исполнят Русский академический оркестр, Хоровой ансамбль «Маркелловы голоса», Евгения Жуковская (вокал), Артур Маркаров (баритон), Владимир Коварский (художественное слово), шоу-дуэт «Латинский квартал». За дирижёрским пультом — Рустам Дильмухаметов.

Новосибирский государственный концертный зал им. А. М. Каца

Новосибирский государственный концертный зал им. А. М. Каца (ул. Ленина, 18\1), начало в 18:00

***

Новую версию спектакля драматурга Мартина Кримпа и режиссёра Джейми Ллойда по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» смотрите в центре культуры и отдыха «Победа» в рамках программы «Театральный киносезон 2021–2022».

На этот раз в роли Сирано на сцене лондонского театра Playhouse блистает Джеймс Макэвой.

История реального поэта и храброго воина Сирано, жившего в XVII веке, в XIX стала театральным бестселлером благодаря Эдмону Ростану, а в XXI в руках британцев Мартина Кримпа и Джейми Ллойда перенеслась в наше время. А это значит — никаких бутафорских носов, плащей и шпаг. В конце концов, главным оружием де Бержерака во все времена были острый ум и беспощадно точное слово.

Героическая комедия разыгрывается в радикально «голых» декорациях — режиссёр призывает сосредоточиться на тексте; и текст здесь настолько всему голова, что даже поединки на шпагах превращаются в настоящие рэп-баттлы, подчёркнутые вынесенными на авансцену обычными концертными микрофонами.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 15:00

***

Кинопремьеры недели:

«Сады в живописи — от Моне до Матисса»

«Если не считать живописи и садоводства, то я ни на что гожусь», — говорил Моне. Для тех, кто, как и великий художник, интересуется и тем, и другим, лучшего фильма не найти.

Считающиеся прекрасным пространством для исследования света, цвета и атмосферы, сады будоражили и будоражат воображение огромного количества художников.

Клод Моне был одним из известнейших садоводов мирового искусства и, как следствие, важнейшей фигурой в истории живописи, посвящённой именно садам. Но он был далеко не одинок в своём интересе — достойный объект для своих художественных работ видели в саде такие мастера, как Ван Гог, Писсарро, Боннар, Сарджент и Матисс.

Работы этих великих, а также многих других художников представлены в новой тематической выставке, организованной Кливлендским музеем искусств совместно с Королевской академией в Лондоне.

Фильм «Сады в живописи — от Моне до Матисса» смотрите в центре культуры и отдыха «Победа» в рамках программы #АртЛекторийВкино.

Фестиваль спортивного кино Snowvision 2021

Фестиваль спортивного кино SNOWVISION пройдёт с 28 по 31 октября в кинотеатре «Победа».

В программе 12 красивых и динамичных фильмов о спортивной и outdoor-культуре. C 2017 года кинофестиваль объединяет сильнейшие зарубежные киностудии и российские команды, которые снимают фильмы об индустрии зимних видов спорта. Структура фестиваля состоит из отборочного этапа в пространстве Интернет, национального кинотура по городам России и официальной церемонии награждения победителей.

В этом году заявки прислали участники из более чем 15 стран мира, включая и такие популярные с горнолыжной точки зрения как Австрия, Франция, Германия, Швейцария, Финляндия, Канада, США. В коллегию жюри SWSFF входят такие старожилы лыжной и сноуборд-индустрии как Андрей Москвин, Максим Малаховский и Иван Малахов.

Центр культуры и отдыха «Победа»

На открытие фестиваля 28 октября режиссёр Игорь Ожерельев лично представит картину «Эверест. Вершина мира» и ответит на ваши вопросы после сеанса.

29 октября — Сборник короткого метра. Зрители увидят ленты режиссёров Титуана Бессира, Максима Моулина, Бйеркана Расмуссена, Клей Митчел и Яна Рауси.

30 октября — спортивно-документальный фильм «Корни» и «Неспокойное море» режиссёров Этьена Миреля и Николя Ширмера.

31 октября завершится фестиваль показом фильмов «В перспективе: DCP» Кальвина Сцибили и «Долгие дни» Фабиана Удэна.

Подробная программа фестиваля.

Также в выходные:

29 октября:

- лекция о классической и современной музыке «Ужас», во время которой слушатели узнают истории создания самых пугающих музыкальных произведений от эпохи Возрождения до триллеров XX века, пройдёт в театрально-творческом центре «Арт-Усадьба» (ул. Владимировская, 10), начало в 18:30;

- новосибирская группа Street Fiddlers исполнит программу кельтской музыки в диапазоне от акустики до рока на сцене клуба «Уzдечка» (ТЦ «Москва», Крылова, 26), начало в 20:00.

30 октября:

- на концерт камерной музыки, в котором произведения Мусоргского, Рахманинова, Вольфа, Губайдуллина и Прокофьева исполнят пианисты Алёна и Тимофей Казанцевы, а также Алёна Григорьева, приглашает музыкальный салон Дома учёных СО РАН (Академгородок, Морской проспект, 23), начало в 17:00;

- лекция «Жилинский, Зевскис, Иванов» из цикла «Художники от «А» до «Я». Энциклопедия для любознательных», где любители искусства услышат рассказ о трёх удивительных и таких разных по характеру и творческой судьбе художниках, пройдёт в Большом лекционном зале Новосибирского государственного художественного музея (ул. Свердлова, 10. Вход со стороны ул. Свердлова), начало в 13:30.

31 октября:

- концерт Олега «Манагера» Судакова, на котором у публики будет редкая возможность услышать яркого представителя сибирского панк-рока, состоится в клубе «Уzдечка» (ТЦ «Москва», Крылова, 26), начало в 20:00;

- спектакль Приморского краевого театра кукол (г. Владивосток) «38 попугаев» покажут на сцене Дома учёных СО РАН (Академгородок, Морской проспект, 23), начало в 11:00.