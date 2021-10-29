Новосибирский инфекционист Поздняков усомнился, что локдаун сможет переломить ход пандемии

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Объявленный в Москве локдаун и отдельные ограничения по COVID-19, введённые в других субъектах, в корне не изменят эпидемиологическую ситуацию, считает инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Отдельные ограничения и даже жёсткий локдаун, введённый в Москве, не смогут переломить ход пандемии, поскольку уровень вакцинации населения остаётся недостаточным, заявил инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Временно — да (ограничения помогут. — Прим. ред.), но потом заболеваемость снова вырастет, так как уровень иммунизации населения (количество вакцинированных и переболевших) по-прежнему низкий. Из-за высокой контагиозности SARS-CoV-2 является так называемой «прорывной» инфекцией, которая пробивает слабые места в популяционной защите, а их у нас немало», — отметил он.

Коронавирусная инфекция навсегда останется с человечеством, но в каком виде — покажет время, констатировал Поздняков. COVID-19 может превратиться в сезонное заболевание, например, как грипп, или продолжит распространяться как при эпидемии.

«Это зависит от количества и качества резистентных людей в рассматриваемой популяции. Локдаун снизит суточную заболеваемость, но быстро не снизит летальность, поскольку умирать будут пациенты, госпитализированные до введения ограничений», — подытожил специалист.

Напомним, что в Новосибирской области дополнительные ковидные ограничения вступят в силу 30 октября. Общепит прекратит работать в ночное время (с 23:00 до 06:00), вход на массовые мероприятия с участием более 100 человек будет ограничен, а многие работники отправятся на удалёнку.