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общество

Новосибирский инфекционист Поздняков усомнился, что локдаун сможет переломить ход пандемии

Фото Новосибирский инфекционист Поздняков усомнился, что локдаун сможет переломить ход пандемии
Фото Новосибирский инфекционист Поздняков усомнился, что локдаун сможет переломить ход пандемии

Фото Густаво Зырянова

Объявленный в Москве локдаун и отдельные ограничения по COVID-19, введённые в других субъектах, в корне не изменят эпидемиологическую ситуацию, считает инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Отдельные ограничения и даже жёсткий локдаун, введённый в Москве, не смогут переломить ход пандемии, поскольку уровень вакцинации населения остаётся недостаточным, заявил инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Временно — да (ограничения помогут. — Прим. ред.), но потом заболеваемость снова вырастет, так как уровень иммунизации населения (количество вакцинированных и переболевших) по-прежнему низкий. Из-за высокой контагиозности SARS-CoV-2 является так называемой «прорывной» инфекцией, которая пробивает слабые места в популяционной защите, а их у нас немало», — отметил он.

Коронавирусная инфекция навсегда останется с человечеством, но в каком виде — покажет время, констатировал Поздняков. COVID-19 может превратиться в сезонное заболевание, например, как грипп, или продолжит распространяться как при эпидемии.

«Это зависит от количества и качества резистентных людей в рассматриваемой популяции. Локдаун снизит суточную заболеваемость, но быстро не снизит летальность, поскольку умирать будут пациенты, госпитализированные до введения ограничений», — подытожил специалист.

Напомним, что в Новосибирской области дополнительные ковидные ограничения вступят в силу 30 октября. Общепит прекратит работать в ночное время (с 23:00 до 06:00), вход на массовые мероприятия с участием более 100 человек будет ограничен, а многие работники отправятся на удалёнку.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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