Новосибирское УФСИН ответило на сообщения об издевательствах над заключенными

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Новосибирские силовики ответили на сообщения об издевательствах над заключенными в колониях.

Заключенные новосибирской колонии заявили об издевательствах со стороны сотрудников ФСИН. В УФСИН России по Новосибирской области прокомментировали данное сообщение.

«Осужденные действовали с целью дискредитации сотрудников ФСИН. По надуманным поводам они вызывали на территорию участка, выполняющего функции исправительного центра, сотрудников полиции и скорую помощь, чтобы сорвать судебные заседания», — заявили в ведомстве.

В социальных сетях появились сообщения о том, что сотрудники ФСИН применяют физическое насилие по отношению к заключенным, а также не кормят их и не выводят на прогулки.

Силовики утверждают, что данная информация не соответствует действительности. В ведомстве объяснили, что в исправительном центре при колонии №8 содержатся осужденные, которые много раз нарушали условия отбывания наказания в виде принудительных работ. Так, они портили имущество, приходили в состоянии алкогольного опьянения или вовсе уклонялись от отбывания наказания. Поэтому в суд было направлено представление о замене принудительных работ лишением свободы.

После этого заключенные стали срывать судебные заседания и пытаться дискредитировать сотрудников исправительного учреждения. Они по надуманным поводам вызвали на территорию центра полицию и «скорую», рассказали в УФСИН России по Новосибирской области.