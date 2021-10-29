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общество

Новосибирское УФСИН ответило на сообщения об издевательствах над заключенными

Фото Новосибирское УФСИН ответило на сообщения об издевательствах над заключенными
Фото Новосибирское УФСИН ответило на сообщения об издевательствах над заключенными

Pixabay.com

Новосибирские силовики ответили на сообщения об издевательствах над заключенными в колониях.

Заключенные новосибирской колонии заявили об издевательствах со стороны сотрудников ФСИН. В УФСИН России по Новосибирской области прокомментировали данное сообщение.

«Осужденные действовали с целью дискредитации сотрудников ФСИН. По надуманным поводам они вызывали на территорию участка, выполняющего функции исправительного центра, сотрудников полиции и скорую помощь, чтобы сорвать судебные заседания», — заявили в ведомстве.

В социальных сетях появились сообщения о том, что сотрудники ФСИН применяют физическое насилие по отношению к заключенным, а также не кормят их и не выводят на прогулки.

Силовики утверждают, что данная информация не соответствует действительности. В ведомстве объяснили, что в исправительном центре при колонии №8 содержатся осужденные, которые много раз нарушали условия отбывания наказания в виде принудительных работ. Так, они портили имущество, приходили в состоянии алкогольного опьянения или вовсе уклонялись от отбывания наказания. Поэтому в суд было направлено представление о замене принудительных работ лишением свободы.

После этого заключенные стали срывать судебные заседания и пытаться дискредитировать сотрудников исправительного учреждения. Они по надуманным поводам вызвали на территорию центра полицию и «скорую», рассказали в УФСИН России по Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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