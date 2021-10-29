Осложнения после ревакцинации от COVID-19: врачи перечислили побочные эффекты от прививок «Спутник Лайт» и «Спутник V»

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Температура, боль в мышцах и месте укола – именно с такими побочными эффектами сталкиваются граждане после прививки «Спутником V». Для другой вакцины «Спутник Лайт» характерен такой побочный эффект как аллергическая реакция. Подробнее о препаратах – в материале Сиб.фм.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Препарат создан на основе двух штаммов живых аденовирусов человека, лишённых способности размножаться. Эффективность «Спутника V», по данным международного журнала The Lancet, равна 91,6 %. По информации сайта стопкоронавирус.рф, эффективность этой российской вакцины равна 97,6 %.

Высокую оценку препарату дают и российские врачи. «Спутник V» – это одна из самых удачно получившихся вакцин по соотношению адекватного иммунного ответа и побочных эффектов. Осенью 2020 года, когда в авторитетном журнале The Lancet вышла статья о российском препарате «Спутник V», отношение в мире к нему изменилось. Недавно британский журнал Nature опубликовал статью о хорошей переносимости «Гам-КОВИД-Вака» («Спутника V»).

«У него действительно меньше побочных эффектов, чем у европейской AstraZeneca», – сказал инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Побочные эффекты после препарата «Спутник V», с которыми чаще всего сталкиваются вакцинированные: повышение температуры, боли в суставах и мышцах, в месте введения препарата, общая слабость и головная боль. Иногда встречаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита.

Некоторые жители Новосибирска жаловались и на другие сильные побочные эффекты

«Ощущения отвратительные, и с каждым часом становится всё хуже. У меня болят мышцы, голова. Болит, покраснело и распухло место укола. Очень сильная слабость. На работу приползла буквально из последних сил», – рассказывала 40-летняя Татьяна после укола вторым компонентом «Спутника V».

«После первой прививки были жёсткие «побочки». Состояние как при сильной простуде. Место укола покраснело и опухло, рука словно отваливалась – поднять её было невозможно», – делился 32-летний Максим, у которого температура поднималась выше 38 градусов.

Медики считают, что острая реакция на прививку возникает у молодых людей с сильным иммунитетом и способствует выработке высокого уровня антител. Как правило, побочные эффекты проходят за день-два, а многие переносят прививку практически без побочных эффектов с минимальным дискомфортом.





Другая вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована четвёртой из российских вакцин 6 мая 2021 года. Учёные предупреждают, что вакцинация не даёт 100 % защиту от коронавируса.

Официально сказано, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 % на основании анализа данных с 28-го дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации 5 декабря 2020 года.

Специалисты склоняются к тому, что «Спутник Лайт» хорош для ревакцинации, а если человек раньше не прививался и не болел COVID-19, то надёжнее вакцинироваться «Спутником V».

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева объяснила, что «Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина, которая подходит людям, которые уже переболели COVID-19 и через полгода хотят сделать прививку снова.

«Идеально «Лайт» подойдёт, если человек уже болел и через полгода хочет пройти вакцинацию. Если же раньше коронавирус его не касался, то лучше всё-таки выбрать «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)», – говорит эксперт.





Показателем непереносимости препарата может стать гиперчувствительность к вакцине. Не стоит вакцинироваться «Спутником Лайт» и при сильных аллергических реакциях на какие-либо вещества. При острых инфекционных заболеваниях, например, сальмонеллёз, грипп, аденовирусные инфекции, корь, ВИЧ-инфекция и острых неинфекционных заболеваниях: болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, заболевания лёгких, астма прививаться можно через полмесяца-месяц после выздоровления или выхода в ремиссию.

Если заболевание ОРВИ нетяжёлое, можно делать прививку после понижения температуры. Также лучше не вакцинироваться во время беременности или периода грудного вскармливания. Ещё одно ограничение – возраст. Прививку «Спутник Лайт» не делают людям до 18 лет и старше 60 лет.

Местная жительница Агата Соловьёва рассказала сайту «МК в Новосибирск», что после прививки однокомпонентной вакциной она испытала острую реакцию организма. Девушка думала, что «Спутник Лайт» переносится легче других вакцин, но это оказалось не так.

«К вечеру поднялась температура выше 39 градусов, появились озноб и сильная жажда. Не могла уснуть всю ночь, было очень плохо: болело ухо, почки, а ноги гудели так сильно, что просто не могла ходить. А место прививки, напротив, не болело и не немело», – делится Агата.

К утру девушке стало лучше, температура сбилась до 37 градусов, а болезненные ощущения в теле прошли.

Напомним, ранее Сиб.фм провёл опрос среди жителей Новосибирска об их отношении к российской вакцине. Почему прививку от коронавируса нельзя делать часто, а также оплатят ли больничный из-за прививки от ковида.