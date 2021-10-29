Осложнения после «Спутника Лайт», «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»: как оформить 2 дня больничных в связи с вакцинацией от COVID-19

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Серьёзные осложнения после прививки от коронавируса фиксируются крайне редко, а побочные эффекты – озноб, температура, ломота – встречаются часто. В случае недомогания после вакцинации можно оформить больничный лист, обратившись в поликлинику.

Два дополнительных оплачиваемых выходных дня для вакцинации от COVID-19 одобрены президентом РФ Владимиром Путиным. Однако механизм предоставления этих выходных ещё не разработан. Но если человек почувствовал недомогание, он может обратиться в медучреждение за больничным листом.

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса возникают часто. Они перечислены на официальном сайте стопкоронавирус.рф: обычно поднимается температура, вакцинированные жалуются на боль и покраснение кожи в месте инъекции, головную боль, озноб и ломоту, иногда диарею.

Симптомы схожи с ОРЗ или началом гриппа. Различия в побочных эффектах у российских вакцин «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт» есть, но они незначительны. У большинства пациентов побочные эффекты проходят через сутки после прививки.

Некоторые новосибирцы жаловались на сильные «побочки». «Ощущения отвратительные, и с каждым часом становится всё хуже.

У меня болят мышцы, голова. Болит, покраснело и распухло место укола. Очень сильная слабость. На работу приползла буквально из последних сил»,

– рассказывала Сиб.фм 40-летняя Татьяна после укола вторым компонентом «Спутника V».

«После первой прививки были жёсткие «побочки». Состояние как при сильной простуде. Место укола покраснело и опухло, рука словно отваливалась – поднять её было невозможно», – делился 32-летний Максим, у которого температура поднималась выше 38 градусов.

Для таких случаев и предусмотрена возможность обращения в поликлинику за больничным листом. «Порядок действий сотрудников и работодателей при любой вакцинации общий. Если корпоративная политика не устанавливает, что работник, сделавший прививку, может рассчитывать на дополнительный выходной, то

при возникновении побочных эффектов следует обратиться в медучреждение, чтобы оформить листок временной нетрудоспособности»,

– уточнили в Минтруде РФ. Больничные, которые оформят после того как сотрудник сделает прививки от коронавируса, нужно будет оплачивать, и передавать сведения по ним в ФСС.

«Реакция людей на вакцину зависит от их иммунной системы. Молодые реагируют более бурно, и это правильно. У них иммунная система сильнее, более «живая», не встречалась с большим количеством микроорганизмов, поэтому и вакцинацию молодые переносят зачастую более бурно, сталкиваются с системными побочными эффектами. У пожилых иммунная система реагирует в основном местными реакциями и минимумом других побочных явлений», – рассказал Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Слабая, комфортная реакция на прививку может быть связана с выработкой меньшего уровня защитных антител (как и у переболевших коронавирусом в лёгкой форме).

Напомним, что самые опасные реакции на прививку против коронавируса — аллергические. Но люди с такой реакцией на вакцину встречаются крайне редко.