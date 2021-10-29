«Отчислили незаконно и за лайки»: бывшие студентки Останкино потребовали публичных извинений

Фото из аккаунта «Останкино» в Facebook

Студентки Высшей школы телевидения «Останкино» Алина Темирчиева и Алиса Тимченко, отчисленные за лайк в Instagram, намерены подать в суд и потребовать от организации публичных извинений.

Тимченко в беседе с NEWS.ru Тимченко подчеркнула, что обращение в инстанцию теперь дело принципа.

«Тут уже дело принципа получается. Мы просто хотим справедливости, и то, что школа [«Останкино»] собирается нам просто перевести деньги и замять это всё, — мы с этим не согласны. Нас отчислили за лайк и нарушили права потребителей. Мы хотим обращаться в суд, мы связались с адвокатами, нам предложили бесплатную помощь», —

отметила Тимченко.

Она добавила, что в школе «Останкино» «даже приказ об отчислении не смогли в подобающем виде оформить по ГОСТу — не указана причина отчисления, не указан пункт договора, устава или внутреннего распорядка, на который они опираются, даже шапка приказа оформлена неправильно».

«Мы готовы рассмотреть завершение данной ситуации без суда в том случае, если школа «Останкино» принесёт публичные извинения и вернёт нам деньги. И тогда да, возможно, мы не будем подавать в суд. Сейчас мы начинаем готовить документы», —

подчеркнула Тимченко.

По словам Темирчиевой, девушки не станут подавать в суд, если в школе «Останкино» признают, что их «отчислили незаконно и за лайки».

«Мы не согласны с претензией. Они обвиняют нас в том, что мы нарушили внутренний устав университета, он у нас есть на руках. Ничего из этого мы не нарушали. Мы решили обратиться в суд, чтобы провели проверку, восстановиться нам нужно всё равно, чтобы отчисляться на своих каких-то основаниях», —

добавила Темирчиева.

Ранее несколько студентов, обучавшихся в Высшей школе «Останкино», рассказали о том, что их отчислили из учебного заведения из-за лайков, поставленных под публикацией в Instagram-аккаунте учреждения. Один из учащихся выразил недовольство переносами и отменой занятий, несмотря на неизменный размер оплаты за обучение.

Студентам заблокировали пропуска в заведение. Руководство школы отказалось обсуждать решение с отчисленными, им лишь прислали одинаковые сообщения о том, что в школе они учиться не смогут. Позднее преподаватель Высшей школы кино и телевидения «Останкино» Лена Летучая заявила, что студентки были отчислены не за лайки, а за саботирование антикоронавирусных мер.