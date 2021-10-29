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Первая строчка Forbes: финансисты назвали самого богатого человека в мире

Фото Первая строчка Forbes: финансисты назвали самого богатого человека в мире
Фото Первая строчка Forbes: финансисты назвали самого богатого человека в мире

Фото Twitter

По подсчётам журнала Forbes самым богатым человеком сегодня является Илон Маск. На данный момент состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска оценивается в 272,3 млрд долларов.

Состояние американского бизнесмена, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска выросло до 270 миллиардов долларов из-за подорожания акций Tesla на 13 %. В результате он стал самым богатым человеком за всю историю подсчётов Forbes.

Компания Hertz основана более 100 лет назад в Чикаго и занимает одну из ведущих позиций на мировом рынке проката автомобилей. Ей принадлежит около 2000 пунктов проката в США и более 5000 по всему миру, в том числе в России. В мае компания подала заявление о банкротстве, а позднее её приобрели инвесткомпании Knighthead Capital Management и Certares Opportunities. Капитализация самой Tesla на фоне этой информации превысила 1 трлн долларов.

По подсчётам Forbes, по завершении торгов Маск разбогател на 41,7 млрд долларов. По данным Forbes Real-Time, сейчас состояние бизнесмена оценивается уже в 257,6 миллиардов долларов.

«В конце концов, у них заканчиваются деньги других людей, и они приходят за вами», –написал он в Twitter после того, как его собственный капитал вырос более чем на 41 млрд долларов за один день.

Согласно последним данным, на втором месте в списке богатейших людей мира находится глава компании Amazon Джефф Безос, замыкает тройку генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Также в топ-5 располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что Илон Маск пригласил Путина поговорить о космосе. Бизнесмен рассказал о новом электрокаре. Также в 2020 году астрономы-любители запечатлели космический поезд Илона Маска.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
бизнес
Илон Маск
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