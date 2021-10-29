Полицейские задержали производителей поддельного алкоголя почти двадцати видов в Новосибирске

Фото предоставлено управлением ФСБ по Новосибирской области

Сотрудники МВД задержали новосибирских бутлегеров, которые производили суррогатный алкоголь 15 видов.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области задержали жителей Новосибирска, которых подозревают в незаконном производстве алкоголя.

По предварительным данным, двое новосибирцев 50 и 60 лет организовали производство контрафактного алкоголя, на который наклеивали товарные знаки всемирно известных алкогольных брендов. Сотрудники МВД изъяли с арендованного одним мужчиной склада около пяти тонн спиртного: алкоголь 15 видов был готов к реализации.

Специалист экспертно-криминалистического центра новосибирского ГУ МВД установил: всё изъятое — суррогатная продукция, которая не соответствует необходимым требованиям. Ущерб для правообладателей товарных знаков оценили более чем в шесть миллионов рублей.

Также во время обыска изъяли канистры со спиртосодержащей жидкостью, устройства для розлива, пустые бутылки и пробки.

Каналы сбыта нелегального алкоголя и другие возможные участники контрафактного производства устанавливаются в ходе дальнейшего расследования.

В данный момент возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, хранение и сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Как ранее писал Сиб.фм, в сентябре мы рассказывали, как жители Новосибирска торгуют алкоголем через окно на первом этаже. У такой торговой точки есть собственный звонок, а также сформированная за десятилетия клиентская база.

Напомним, о том, какие действия предпринять, чтобы минимизировать последствия отравления алкоголем: организм человека способен переработать только этиловый спирт, а после употребления других видов спасёт только реанимация, можно прочитать здесь.