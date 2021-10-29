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Полуголого мужчину обнаружили в коллекторе в Новосибирске

Фото Полуголого мужчину обнаружили в коллекторе в Новосибирске
Фото Полуголого мужчину обнаружили в коллекторе в Новосибирске

Фото из группы «Спасатели МАСС 16+» в соцсети «ВКонтакте»

28 октября в Новосибирске в водопропускном коллекторе оказался неизвестный мужчина без сознания.

В четверг, 28 октября, в Центральном районе Новосибирска обнаружили полуголого мужчину в водопропускном коллекторе. На место выехала скорая помощь, однако чтобы достать мужчину, пришлось вызвать и спасателей. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в соцсети «ВКонтакте».

Врачи бригады скорой помощи вызвали спасателей, чтобы транспортировать мужчину в автомобиль медиков. Инцидент произошёл на улице Семьи Шамшиных рядом с железной дорогой. Мужчина лежал под перроном в бетонных блоках коллектора, в труднодоступном месте.

На место приехал экипаж спасателей, его транспортировали до автомобиля скорой с помощью жёстких лотковых носилок. На кадрах с места происшествия видно, что он лежал без движения прямо в воде, из одежды на нём были только чёрные спортивные штаны. Сообщается, что на вид мужчине около 35 лет.

Мужчину передали врачам, его осмотрят и попытаются выяснить причину, почему он находится в коллекторе.

Отметим, что вчера, 28 октября, в городе была холодная и ветреная погода. Днём максимальная температура воздуха была не выше +2 градусов, а МЧС предупреждало о штормовом ветре.

Напомним, ранее в Новосибирске полуголый и сонный мужчина застрял на чердаке в подъезде.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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