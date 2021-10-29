Потерявший всю семью во время пожара в «Зимней вишне» высказался о приговоре виновным

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Житель Кузбасса Игорь Востриков, потерявший всю семью (жену с тремя детьми и сестру) во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018-го, в разговоре с NEWS.ru оценил приговоры фигурантам уголовного дела, вынесенные Кемеровским судом.

Собеседник назвал вердикт инстанции справедливым.

Я думаю, полностью справедливо. По поводу этих фигурантов дела, полностью доказана их вина. По поводу охранника, допустим, который прикидывается у нас невинной овечкой, это всё-таки начальник смены, надо понимать, который просто выбежал спасать свою жизнь, не организовал ни эвакуацию, ни пожарных не встретил, кнопку эту постоянно отключал, —

заявил Востриков.

Экс-руководители ТЦ Юлия Богданова, Надежда Судденок, Георгий Соболев осуждены за нарушение требований противопожарной безопасности и за смерть двух и более лиц. Они получили 14, 13.5 и 11 лет тюрьмы соответственно.

Охранник ТРЦ Сергей Антюшин получил восемь лет колонии за смерть двух и более лиц по неосторожности. Руководитель операции по тушению пожара Андрей Бурсин и начальник пожарного караула Сергей Генин осуждены на шесть и пять лет колонии соответственно.

По поводу пожарных — моё личное мнение, что ведомство как-то выгородило их, потому что недорасследованно дело. Есть ещё другие пожарные, которые стояли, в принципе, и смотрели, как люди умирали у них под ногами. Я этим лично занимаюсь, скоро общественность узнает, —

подчеркнул Востриков.