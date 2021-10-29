Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 4 по 7 ноября

Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Новосибирской области, традиционно изменится в связи с празднованием Дня народного единства. Так, в период с 4 по 7 ноября пригородные поезда будут курсировать в регионе по графику выходного дня.

Отметим, что в период с 1 по 3 ноября электропоезда будут курсировать по обычному расписанию.

С более подробной информацией о графике движения можно ознакомиться на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим. В настоящее время в пассажирском комплексе усилен дезинфекционный режим. Все поезда пригородного сообщения перед отправлением и после каждого рейса проходят обязательную санитарную обработку. Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен. Аналогичная обработка проводится в зданиях, а также на посадочных платформах и перронах.