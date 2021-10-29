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«Сибирь» обыграла ЦСКА

Фото «Сибирь» обыграла ЦСКА
Фото «Сибирь» обыграла ЦСКА

«Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

«Сибирь» одержала четвертую победу подряд в домашнем матче с ЦСКА 28 октября.

Московский ЦСКА сенсационно проиграл новосибирским хоккеистам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел 28 октября в Новосибирске.

Новосибирские хоккеисты обыграли московскую команду со счетом 1:0. Победная шайба принадлежала Никите Короткову.

Сейчас «Сибирь» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 23 встречах.

Следующий матч новосибирского хоккейного клуба пройдет 1 ноября. «Сибирь» сыграет с «Йокеритом» из Хельсинки.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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