«Сибирь» обыграла ЦСКА

«Сибирь» сенсационно обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.
«Сибирь» одержала четвертую победу подряд в домашнем матче с ЦСКА 28 октября.
Московский ЦСКА сенсационно проиграл новосибирским хоккеистам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел 28 октября в Новосибирске.
Новосибирские хоккеисты обыграли московскую команду со счетом 1:0. Победная шайба принадлежала Никите Короткову.
Сейчас «Сибирь» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 23 встречах.
Следующий матч новосибирского хоккейного клуба пройдет 1 ноября. «Сибирь» сыграет с «Йокеритом» из Хельсинки.
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