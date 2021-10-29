Слабослышащая сибирячка победила во всероссийском конкурсе красоты

Фото Instagram / rogilo22

Жительница Новосибирска Юлия Рогило стала звездой конкурса красоты для глухих и слабослышащих женщин.

Во всероссийском конкурсе «Тихая красота» победительницей стала сибирячка Юлия Рогило, а титул «Миссис Тихая красота» получила жительница Новосибирска Валентина Петроченко. Третье место заняла уроженка Якутска. Об этом сообщили организаторы конкурса.

«Весь город гордится тобой, Юля», – пишут поклонники девушки в социальных сетях.

В Новосибирске прошёл всероссийский конкурс красоты «Тихая красота – 2021». Суперзвездой конкурса стала сибирячка Юлия Рогило. Юлия – уроженка Ачинска, сейчас она живёт в Новосибирске и учится на социального педагога. Она обошла своих соперниц во всех испытаниях.

Арт-директор конкурса Ангелина Балдаева рассказала, что за неделю 30 конкурсанток занимались с педагогами по этикету, кулинарии, позированию. Также у них были спортивные состязания и экзамен по актёрскому мастерству. Завершился конкурс творческими номерами и дефиле девушек в вечерних платьях.

Победительницами стали жительницы Ачинска, Новосибирска и Якутска.