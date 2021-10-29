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Авто общество

Стали известны марки служебных автомобилей губернатора Новосибирской области

Фото Стали известны марки служебных автомобилей губернатора Новосибирской области
Фото Стали известны марки служебных автомобилей губернатора Новосибирской области

Фото pixabay.com

В распоряжении правительства Новосибирской области находится более 100 автомобилей, при этом для передвижения губернатора используются всего два.

Автопарк правительства Новосибирской области насчитывает 131 машину, сообщили в региональном ГКУ «Хозяйственное управление».

«Из них легковые автомобили в количестве 103 единиц, автобусы — 12, грузовые автомобили — 8, спецтехника, — 8», — уточнили в управлении делами губернатора и правительства региона в ответ на запрос HГC.

Для передвижений губернатора используются Lexus 2013 года выпуска и резервный Mercedes-Benz. Для министров предназначены Toyota Camry 2005–2014 г. в.

Напомним, в октябре 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что часть машин из автопарка городской администрации передадут в пользование врачам поликлиник.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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