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общество

Толпу пассажиров в зоне багажа в Толмачёво объяснили поломкой транспортёра

Фото Толпу пассажиров в зоне багажа в Толмачёво объяснили поломкой транспортёра
Фото Толпу пассажиров в зоне багажа в Толмачёво объяснили поломкой транспортёра

Фото Telegram-канала «АСТ-54 Black»

В Новосибирске пожаловались на толпу пассажиров в зоне получения багажа в Толмачёво – во время ограничительных мер в одном помещении оказались более 500 человек.

Ночью с 28 на 29 октября в новосибирском аэропорту Толмачёво выгрузили багаж пассажиров с разных рейсов на одну ленту. Оказалось, что в период пандемии так делать нельзя – в зале получения багажа возникло столпотворение народа. Почему так произошло, рассказали в пресс-службе аэропорта сайту «МК в Новосибирске».

Пассажиры Толмачёво пожаловались на большие очереди в зоне получения багажа – в помещении находились одновременно более 500 человек. Это были пассажиры двух рейсов, из Турции и Доминиканы.

«Вот такой дурдом устроили работники аэропорта Толмачёво, скидав багаж с двух международных рейсов на одну ленту. В рамках ограничений по ковиду ждём всплеска заболевания после контакта более 500 человек в тесном помещении», – написала одна из туристок в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, с одной из багажных лент возникла техническая неисправность. В связи с этим багаж с двух рейсов пришлось выгрузить на одну ленту.

«В ближайшее время транспортёр будет отремонтирован и багажное отделение международных воздушных линий аэропорта Толмачёво вернётся к прежнему режиму работы», – сообщили в пресс-службе Толмачёво.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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