В 20 районах Новосибирской области на 100 % выполнены планы 2021 года по обеспечению жильём детей-сирот

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Новосибирская область вышла на завершающий этап освоения бюджетных средств по обеспечению жильём детей-сирот в 2021 году: в 20 районах планы на этот год выполнены полностью, в остальных муниципалитетах проводятся аукционные мероприятия в части приобретения готовых жилых помещений.

Вопросы обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассмотрены 29 октября в ходе рабочего совещания с участием представителей районов области, которое провёл заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Как подчеркнул Сергей Нелюбов, главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области необходимо акцентировать внимание на сроках проведения всех необходимых процедур для обеспечения жильём детей-сирот. Вопросы реализации планов 2021 года и подготовки к работе по обеспечению жильём детей-сирот в 2022 и 2023 годах поручено поставить под личный контроль руководителей муниципальных образований области.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева доложила, что в этом году на обеспечение жильём детей-сирот в регионе направлено более 1,3 млрд рублей, что практически в два раза превышает финансирование предыдущего года. Бюджетные средства позволяют приобрести порядка 700 квартир. Елена Бахарева отметила, что в текущем году инициирована альтернативная мера поддержки в виде социального сертификата, и уже 228 человек получили данный документ.

Напомним, социальный сертификат – это новая региональная мера поддержки на приобретение жилья для детей-сирот. Соответствующий порядок предоставления указанной социальной выплаты утверждён правительством Новосибирской области. Размер выплаты по сертификату составляет около 1,6 млн рублей, исходя из 33 кв. м общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Новосибирской области, устанавливаемой Минстроем России. На жилищный сертификат можно приобрести жилое помещение (жилой дом, квартиру) на территории Новосибирской области общей площадью не менее 20 кв. м у физических или юридических лиц, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное с использованием дополнительно собственных средств – кредитных, средств материнского капитала, областного семейного капитала.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что для реализации планов 2022–2023 года по обеспечению жильём детей-сирот муниципальным образованиям региона необходимо активизировать работу по подготовке земельных участков под строительство и актуализации градостроительной документации.

По итогам совещания главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, завершающих годовые планы, поручено поставить на персональный контроль проведение всех мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот и обеспечить полное и эффективное освоение средств.