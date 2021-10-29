В мэрии Новосибирска рассказали о стоимости платных парковок в нерабочие дни

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В департаменте транспорта мэрии прокомментировали график и стоимость работы платных парковок с 30 октября по 7 ноября.

Нерабочие дни в Новосибирской области продлятся с 30 октября по 7 ноября. Сиб.фм выяснил, какие условия работы распространяются на муниципальные парковки в эти даты.

Как указано на информационном стенде, который расположен на въезде в парковочные карманы, «в выходные и праздничные дни оплата не взимается».

Журналист Сиб.фм направил запрос в мэрию Новосибирска для уточнения, позволяют ли введённые нерабочие дни не оплачивать стоянку на муниципальных парковочных местах.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска пояснили: нерабочие дни не являются выходными или праздничными днями.

В связи с этим, с 1 по 3 ноября включительно муниципальные парковки продолжат функционировать в платном режиме.

А вот дни с 4 по 7 ноября включительно уже считаются выходными, которые закреплены календарно и утверждены. Соответственно, в эти даты на местах муниципальной стоянки новосибирцы смогут бесплатно.

Как ранее писал Сиб.фм, до этого в мэрии пояснили, где уберут парковки на левом берегу. Ликвидация мест для оставления машин связана с подготовкой к Молодёжному чемпионату мира по хоккею.

Напомним, в начале октября в открытом доступе опубликовали список улиц, с которых планируют убрать парковочные карманы. Ликвидация парковок затронет как минимум 20 улиц города. До этого места для машин уже убрали на Красном проспекте и утвердили их перенос с Вокзальной магистрали. Ознакомиться с полным списком парковок, которые подлежат ликвидации, можно здесь.