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общество

В Новосибирске конспирологов не пустили на встречу с губернатором

Фото В Новосибирске конспирологов не пустили на встречу с губернатором
Фото В Новосибирске конспирологов не пустили на встречу с губернатором

Скрин и видео YouTube

В Новосибирске сторонники теории заговора о химтрейлах попытались попасть на встречу с губернатором Травниковым. Активисты требуют у главы региона объяснить, чем травят людей с самолётов.

Инцидент произошёл ещё в октябре 2021 года, когда над Новосибирском и другими городами Сибири появились белые полосы в небе от самолётов. Жители жаловались на то, что их «травят» с неба «химикатами». С тех пор встревоженные горожане уже несколько раз пытались попасть на встречу с губернатором региона.

В Сеть выкладывают множество видео, как над Новосибирском пролетают самолёты, оставляя белые полосы. Масса людей уверены, что таким способом их травят: отсюда и новая волна коронавируса, и пневмонит, и какое-то «задание сверху».

За последнее время две жительницы Новосибирска попытались попасть на встречу с губернатором Травниковым, чтобы обсудить эту тему. Так, у 58-летней сибирячки Елены есть YouTube-канал на 15 тысяч подписчиков и группа в соцсети «ВКонтакте», где 7 тысяч подписчиков.

Когда в небе снова появились белые круги, Елена пошла в ФСБ с заявлением, что самолёты распыляют химию. Женщина уверена, что это не просто теория заговора фанатиков. Она считает, что действительно есть реагенты, которые разгоняют и собирают «особенные химтрейловые облака». Однако блогер не приводит никаких аргументов по этой теме и ссылается на неизвестных учёных и химиков.

Ещё одна сторонница этой теории заговора – активистка Лариса из Новосибирска. Женщина пытается дойти до губернатора уже давно. В феврале этого года она начала выходить на одиночные пикеты: с требованием отменить масочный режим, ответить на вопросы о «ковид-афере» и объяснить странные круги над городом.

22 октября Лариса с другими активистами-единомышленниками снова пошли к губернатору. По пути женщина также вошла в здание Минздрава, Росприроднадзора и МЧС. Без предварительной записи её нигде не приняли, как и правительстве.

Не попав к губернатору, активисты оставили ему письменное обращение в приёмной. Женщина считает, что химтрейлы вызывают у людей химический пневмонит. Ссылается она на Независимую ассоциацию врачей, которая связана с Общенародным союзом возрождения России – его руководительница ранее стала фигурантом уголовного дела за шантаж и психологическое насилие.

Напомним, ранее Сиб.фм делал интервью с частным пилотом о том, почему после самолётов остаются белые полосы. Эксперт рассказал, что химтрейлы – это не ядовитый газ и не происки врагов-отравителей, а обычная разница в температурах.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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