В Новосибирске мужчина выплатил 208 тысяч рублей алиментов ради автомобиля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Житель Новосибирска начал выплачивать алименты 15-летнему сыну после того, как у него едва не арестовали новый автомобиль.

В Новосибирске отец-неплательщик погасил огромную задолженность по алиментам более чем в 200 тысяч рублей. Побудило мужчину то, что судебные приставы едва не забрали у него автомобиль Honda Crosstour. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ФССП.

Мужчина имел большую задолженность по алиментам перед 15-летним сыном. Изначально он выплатил 9 тысяч рублей, однако судебные приставы выяснили, что он должен ещё 208 тысяч рублей. Чтобы полностью погасить обязательства, у мужчины хотели арестовать его автомобиль – Honda Crosstour 2011 года выпуска.

«Как только должник понял, что его машину забирают, он спустился к судебным приставам во двор. Мужчина был не готов расставаться с машиной и на следующий день предоставил в отделение ведомства платёжный документ об оплате всей суммы задолженности», – рассказала судебный пристав Ольга Маненкова.

Отметим, что в Новосибирске отцы-неплательщики довольно часто лишаются своих автомобилей. В середине октября приставы арестовали «Газель» 47-летнего мужчины из-за долгов по алиментам. Изначально он не мог выплатить долг, потому что был безработным, однако после он сумел позволить себе новый грузовик.

Напомним, ранее жительницы столицы Сибири создали онлайн-доску позора для должников по алиментам.