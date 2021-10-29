В Новосибирске мужчину отправили в колонию на 7 лет за похищение и шантаж девушки интимными фото

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В Новосибирске пошёл под суд мужчина, который похитил знакомую девушку, вымогал у неё деньги и создал Telegram-канал с её интимными фотографиями.

34-летний мужчина получил 7 лет колонии строгого режима за «букет» статей: «Грабёж», «Похищение с применением насилия», «Незаконное собирание и распространение информации о частной жизни человека без его согласия» и «Вымогательство». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Суд установил, что мужчина поддерживал с потерпевшей дружеские отношения. Девушка ему доверяла и регулярно занимала деньги, из-за чего между ними и начали возникать конфликты. Так, в мае 2020 года девушка пыталась вернуть свои деньги, однако вместо этого «друг» выхватил у неё из рук телефон и убежал.

Потерпевшая после этого инцидента обратилась в полицию, чем закончилось заявление – неизвестно. Однако дальше всё зашло очень далеко.

В июне 2020 года «друг» убедил потерпевшую сесть в его автомобиль и похитил. Он ударил девушку не менее 10 раз по голове, а затем увёз в Заельцовский парк. Здесь он угрожал девушке убийством, если она не напишет расписку о том, что он якобы вернул всё похищенное имущество и деньги. Потерпевшая согласилась и сразу же обратилась в полицию, когда её отпустили.

Похоже, что мужчине это сильно не понравилось. Он создал Telegram-канал, куда загрузил интимные фотографии девушки, видео и данные её паспорта. Ссылку на канал получили все знакомые потерпевшей. За его удаление мужчина требовал 5 тысяч рублей.

История закончилась тем, что вымогателя задержали и заключили под стражу. Свою вину он не признал, а суд дал ему 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Новосибирске сотрудники реабилитационного центра похитили 25 человек.