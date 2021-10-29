В Новосибирске неизвестные сожгли чёрную кошку в преддверии Хеллоуина

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25 октября в Новосибирске зоозащитники обнаружили труп сожжённой чёрной кошки.

В понедельник, 25 октября, жители Новосибирска нашли труп чёрной кошки. Сожжённое животное обнаружили в Сосновом бору, пишет зоозащитница Юлия Анциферова в соцсетях. Женщина просит хозяев следить за своими чёрными животными и не пускать их гулять, чтобы они не стали жертвами «оккультных ритуалов».

«Сегодня в Сосновом бору нашего района мы обнаружили тело кошки (или кота). Оно полностью сожжённое. Умоляем, не отпускайте своих чёрных животных на улицу гулять, на самовыгул! Берегите их. Не отдавайте сейчас ни в какие руки именно чёрных животных», – написала Юлия.

В социальных сетях зоозащитники бьют тревогу, они уверены, что перед 31 октября любители оккультных ритуалов используют животных в ритуалах. Якобы чёрных животных могут принести в жертву сторонники «отнюдь не русского праздника».

В период перед 31 октября они просят быть внимательнее владельцев приютов и волонтёров. Не отдавать животных чёрного окраса, так как их могут использовать в качестве жертв. Также они просят хозяев следить за своими питомцами и не отпускать их гулять.