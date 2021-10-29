В Новосибирске передано в суд дело об убийстве 36-летней женщины ради Hyundai Creta

Фото с сайта Sledcom.ru

Следственный отдел по Кировскому району завершил расследование дела об убийстве 36-летней жительницы Новосибирска Татьяны Кучеевой. Её убили в ноябре 2020 года из-за кроссовера Hyundai Creta. Теперь рассматривать материалы будет суд.

В следственном отделе по Кировскому району Новосибирска завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины и 30-летней женщины по обвинению в убийстве. В ноябре 2020 года они расправились с 36-летней Татьяной Кучеевой, чтобы получить и впоследствии продать её кроссовер Hyundai Creta, считают следователи.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий. Уголовное дело вместе с утверждённым заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, обвиняемые решили убить свою владеющую иномаркой знакомую, чтобы улучшить материальное положение. Для этого они разработали преступный план и распределили между собой роли.

В период с октября по ноябрь фигуранты искали покупателя авто, который согласится приобрести его без документов по цене ниже рыночной. В итоге поиски завершились успехом.

Затем они арендовали на имя своего знакомого квартиру на Немировича-Данченко, 155/2 в Кировском районе и под надуманным предлогом пригласили туда Кучееву. Она пришла 12 ноября.

В арендованной квартире женщину убили, а после похитили её имущество (включая автомобиль) на общую сумму свыше 1 млн 400 тыс. руб. Также преступники попытались уничтожить следы убийства, в частности, обмотали тело женщины в постельное бельё и вывезли его в Ленинский район.

Пока шло следствие, фигуранты находились под стражей. Вину в совершении преступления они не признали.

Напомним, Сиб.фм неоднократно писал об этом деле. В частности, о том, что в последний раз Кучееву видели на Тульской, 69 в Кировском районе. Также сайт сообщал о задержании в ноябре на тот момент подозреваемого в убийстве мужчины и публиковал фото местности, где было обнаружено тело.