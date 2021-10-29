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В Новосибирске пешеход погиб под колесами спецтехники

Фото В Новосибирске пешеход погиб под колесами спецтехники
Фото В Новосибирске пешеход погиб под колесами спецтехники

ГИБДД г. Новосибирск

Пешеход попал под колеса спецтехники в Октябрьском районе Новосибирска. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия.

Вечером 28 октября в Октябрьском районе Новосибирска произошла авария, которая унесла жизнь 37-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

О происшествии, случившемся около 22:00 часов на территории Октябрьского района, рассказали очевидцы в социальных сетях. В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места аварии. По словам очевидцев, мужчина попал под колеса спецтехники.

В группе пропаганды городской Госавтоинспекции рассказали, что водитель автомобиля Demag ехал по Большевистской улице со стороны Бугринского моста в сторону улицы Добролюбова, когда наехал на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда «скорой».

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных ведомств. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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