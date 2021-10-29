В Новосибирске поднимут цены на проезд в общественном транспорте

ФОТО СИБ.ФМ
Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска может увеличиться до 30 рублей. Власти города рассматривают обращения перевозчиков, которые настаивают на увеличении тарифа.
В Новосибирске стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 30 рублей. Об этом сообщили источники в транспортной сфере города.
В мэрию областного центра обратилось большое количество перевозчиков, настаивающих на необходимости увеличения тарифа в связи с ростом цен на топливо. Отмечается, что экономисты администрации и чиновники-транспортники готовят документы о повышении стоимости проезда. Причём речь идёт об увеличении стоимости поездок как в наземном транспорте, так и в метро.
По сообщению источников в мэрии Новосибирска, решение об увеличении цены проезда может быть принято уже в декабре 2021 года.
Точный размер роста тарифа в настоящее время неизвестен. Отмечается только, что ранее МКП «ГорЭлектроТранспорт» попросило об увеличении цены проезда до 30 рублей. Метрополитен заявлял о необходимости повышения тарифа до 34,56 рубля, ГЭТ – 26,36 рубля, ПАТП-4 – 46,40 рубля.
Ранее владельцы маршрутных такси в разговоре с журналистом Сиб.фм объяснили, что увеличение тарифа связано с неоднократным повышением цен на топливо и запчасти.
«До сентября этого года можно было сдерживать тариф, но сейчас я понял, что, если не подниму, мне придётся просто закрыться», – сказал владелец автопарка.
Напомним, ранее новосибирский Минтранс рассказал о стоимости проезда по будущему четвёртому мосту через Обь.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают