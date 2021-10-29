В Новосибирске поднимут цены на проезд в общественном транспорте

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Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска может увеличиться до 30 рублей. Власти города рассматривают обращения перевозчиков, которые настаивают на увеличении тарифа.

В Новосибирске стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 30 рублей. Об этом сообщили источники в транспортной сфере города.

В мэрию областного центра обратилось большое количество перевозчиков, настаивающих на необходимости увеличения тарифа в связи с ростом цен на топливо. Отмечается, что экономисты администрации и чиновники-транспортники готовят документы о повышении стоимости проезда. Причём речь идёт об увеличении стоимости поездок как в наземном транспорте, так и в метро.

По сообщению источников в мэрии Новосибирска, решение об увеличении цены проезда может быть принято уже в декабре 2021 года.

Точный размер роста тарифа в настоящее время неизвестен. Отмечается только, что ранее МКП «ГорЭлектроТранспорт» попросило об увеличении цены проезда до 30 рублей. Метрополитен заявлял о необходимости повышения тарифа до 34,56 рубля, ГЭТ – 26,36 рубля, ПАТП-4 – 46,40 рубля.

Ранее владельцы маршрутных такси в разговоре с журналистом Сиб.фм объяснили, что увеличение тарифа связано с неоднократным повышением цен на топливо и запчасти.

«До сентября этого года можно было сдерживать тариф, но сейчас я понял, что, если не подниму, мне придётся просто закрыться», – сказал владелец автопарка.

Напомним, ранее новосибирский Минтранс рассказал о стоимости проезда по будущему четвёртому мосту через Обь.