В Новосибирске появилась услуга Деда Мороза и Снегурочки на дом с QR-кодами

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Дед Мороз и Снегурочка с антителами появились в Новосибирске.

В Новосибирске в преддверии Нового года вновь появилась услуга «Дедушка Мороз и Снегурочка на дом». Продавцы обещают весёлый праздник, счастливых детей и вакцинированных аниматоров. Одно из таких объявлений было опубликовано на сайте Avito.

В Новосибирской области с 30 октября ввели дополнительные меры по противодействию коронавирусу, кроме того, в регионе продлили режим повышенной готовности буквально до Нового года.

Некоторые предприниматели уже сориентировались в этой ситуации. Например, в одном из объявлений на Avito с услугой Дедушки Мороза и Снегурочки на дому указано, что герои прошли полную вакцинацию и имеют QR-код. Стоит такая услуга от 1 700 рублей до 3 900 рублей, в зависимости от дня и выбранной программы.

В другом объявлении с аналогичной услугой указано, что в такую сложную эпидемиологическую ситуацию у них действует специальное предложение. Дедушка Мороз может провести онлайн-звонок с ребёнком – с 20 по 30 декабря разговор стоит 500 рублей, в Новый год – 1 000 рублей. Однако можно попросить и записать просто видеопоздравление: в нём аниматор обратится к ребёнку по имени, упомянет увлечения, достижения и подарок, который он просит. Цена услуги не указана.

Предлагают услуги и актёры местных театров, где все уже прошли обязательную вакцинацию. Дед Мороз со Снегурочкой могут прийти на дом, в детский сад или любое другое место, где проходит праздник. Новый год от профессионалов стоит 3 тысячи рублей.