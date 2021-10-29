В Новосибирске таможенники изъяли 364 шубы из мехового салона

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В одном из меховых салонов Новосибирска таможенники обнаружили нелегальные шубы.
В Новосибирске таможенники вместе с полицейскими изъяли 364 нелегальные шубы у продавца. На вещах был указан ненастоящий продавец или вообще отсутствовали идентификационные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления 29 октября.
Таможенники совместно с полицейскими провели рейд и обнаружили нарушения в одном из местных меховых салонов. В магазине 265 шуб из норки, мутона и нутрии продавались под неправильной маркировкой (был указан иной продавец), ещё 99 шуб вообще были без контрольных знаков.
Все вещи без обязательной маркировки были изъяты, а продавцу грозит крупный штраф. Нарушения маркировки товара наказываются не только конфискацией, но и штрафом до 10 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц – до 300 тысяч рублей. Кроме того, есть и уголовная ответственность за преступление в крупном размере – до 6 лет лишения свободы.
В пресс-службе Сибирского таможенного управления напомнили, что в России обязательная маркировка меховых изделий была введена в 2016 году. Решение было принято, чтобы бороться с подделками и нелегальным ввозом таких товаров.
Напомним, в Новосибирске регулярно проходят аналогичные рейды. Ранее, в этом месяце, таможенники изъяли санкционный сыр и хамон весом в 26,5 кг. Всю продукцию пришлось уничтожить.
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