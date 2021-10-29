Все сотрудники клиентских подразделений Новикомбанка вакцинированы от COVID-19

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Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 100 % работников Новикомбанка, взаимодействующих с клиентами. Это сотрудники операционных отделов, отделов кассового обслуживания и розничного бизнеса Новикомбанка как в столице, так и в регионах.

В ряде регионов, включая Москву, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей, обязательная вакцинация от коронавируса распространяется на сотрудников, которые контактируют с большим количеством людей. В перечень категорий входят в том числе клиентские подразделения финансовых организаций. Руководители должны организовать проведение профилактических прививок вакциной от новой коронавирусной инфекции данной категории работников.

Новикомбанк обеспечил необходимый уровень вакцинации от COVID-19 среди сотрудников клиентских подразделений во всех филиалах.

«В банке непрерывно ведётся информационно-разъяснительная работа о необходимости вакцинации, все работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Мы очень дорожим здоровьем сотрудников и клиентов, поэтому уделили особое внимание вакцинации работников клиентских подразделений. Сделать всё возможное для безопасности партнёров банка – это дело чести для нас», – прокомментировала старший вице-президент Новикомбанка Ольга Карасева.

Особое значение руководство банка уделило профилактике распространения инфекции в Москве, самом сложном в плане эпидемиологической обстановки регионе. Было организовано две акции по вакцинации от COVID-19 сотрудников всех подразделений банка в Центральной клинической больнице РАН, в рамках которой работники сделали прививку двухкомпонентной вакциной «КовиВак», которая пользуется большим спросом среди населения.