«Вы не можете себе позволить работать плохо или мало»: депутат Госдумы высказалась о сокращении рабочей недели

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Возможное сокращение рабочей недели с 40 до 36 часов не должно ухудшить финансовое положение семей или снизить их доходы.

Первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат ГД Татьяна Буцкая считает, что рабочая эффективность семейных людей выше, так как они ответственны за своих «птенцов».

«Родители понимают, что работают не только за себя. Дома ещё и птенцы, каждому из которых нужно принести червячка. Поверьте, что именно у родителей производительность труда всегда достаточно высокая, так как за ними ещё семья, дом, дети. Вы не можете себе позволить работать плохо или мало, иначе работодатель может от вас отказаться», —

пояснила NEWS.ru свою позицию Буцкая.

Также парламентарий добавила, что некоторые категории людей с семьями способны самостоятельно определять свою рабочую загруженность — например, будучи самозанятыми.

«Есть такая возможность с помощью социального контракта, с помощью центра занятости, во-первых, найти себя, ту работу, позволяющую им самим регулировать количество рабочих часов в неделю, чтобы они могли уделять время детям и приносить при этом копеечку, а может, и тысячи рублей в семейный бюджет», —

считает Буцкая.

По мнению депутата, сокращение рабочего дня не повлияет на мотивацию родителей — она и так достаточно высокая из-за необходимости обеспечивать детей.