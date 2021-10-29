Житель Самары лишился автомобиля из-за долгов за воду

Фото с сайта samcomsys.ru

Судебные приставы в Самаре арестовали машину местного жителя за долги за холодную воду и обслуживание канализации. Мужчина игнорировал коммунальные платежи больше двух лет.

Игнорирование коммунальных долгов обернулось для жителя Самары арестом личного автомобиля. Судебные приставы Промышленного района нашли машину возле одного из домов на улице Стара-Загора.

В ресурсоснабжающей компании объяснили, что пойти на крайние меры вынудил сам мужчина. Больше двух лет он не оплачивал счета за холодную воду и обслуживание канализации и накопил долг в 32 тыс. рублей, пишет Sova.info. Также он игнорировал уведомления и требования профильной организации, а затем не откликался на судебные документы.



Теперь вернуть свой автомобиль мужчина сможет только после полного погашения задолженности. Кроме того, ему предстоит оплатить все издержки, связанные с арестом транспортного средства.

Напомним, Сиб.фм ранее неоднократно писал о случаях, когда приставы арестовывали автомобили из-за долгов. Например, один из жителей Новосибирска по этой причине лишился дорогого внедорожника BMW, другой остался без любимой иномарки Lexus.