18-летнего парня осудят за убийство знакомого отвёрткой в Новосибирской области

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Житель Чистоозёрного района предстанет перед судом за то, что насмерть заколол знакомого отвёрткой.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области, в суде рассмотрят дело 18-летнего жителя Чистоозёрного района. Он заколол знакомого отвёрткой и сбежал.

По данным, которые предоставили следователи, известно, что вечером 17 мая 2021 года в рабочем посёлке Чистоозёрное поссорились двое мужчин. Разлад произошёл во время того, как оба выпивали. В ходе конфликта 18-летний парень набросился на 50-летнего знакомого с кулаками — нанёс почти 20 ударов по голове и телу. После этого он схватил отвёртку и ударил потерпевшего в грудь. 50-летний мужчина скончался, а фигурант дела сбежал.

После того, как полицейские поймали 19-летнего подсудимого, он дал признательные показания. В настоящее время дело передано в суд.

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