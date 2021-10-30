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общество

18-летнего парня осудят за убийство знакомого отвёрткой в Новосибирской области

Фото 18-летнего парня осудят за убийство знакомого отвёрткой в Новосибирской области
Фото 18-летнего парня осудят за убийство знакомого отвёрткой в Новосибирской области

Фото с сайта pixabay.com

Житель Чистоозёрного района предстанет перед судом за то, что насмерть заколол знакомого отвёрткой.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области, в суде рассмотрят дело 18-летнего жителя Чистоозёрного района. Он заколол знакомого отвёрткой и сбежал.

По данным, которые предоставили следователи, известно, что вечером 17 мая 2021 года в рабочем посёлке Чистоозёрное поссорились двое мужчин. Разлад произошёл во время того, как оба выпивали. В ходе конфликта 18-летний парень набросился на 50-летнего знакомого с кулаками — нанёс почти 20 ударов по голове и телу. После этого он схватил отвёртку и ударил потерпевшего в грудь. 50-летний мужчина скончался, а фигурант дела сбежал.

После того, как полицейские поймали 19-летнего подсудимого, он дал признательные показания. В настоящее время дело передано в суд.

Напомним, в конце октября вынесли приговор водителю внедорожника, который насмерть сбил женщину на переходе в центре города. Сиб.фм подробно осветил смертельное ДТП.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Новосибирская область
убийство
суд
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